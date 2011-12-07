Твоя формула любви. Отдохнула на даче

Многие же жалуются на шумных соседей? У кого-то вечный ремонт, у кого-то за стенкой дети учатся играть на музыкальном инструменте, у кого-то просто постоянно ссорятся и ругаются над головой. Плюс где-то обязательно должна выть собака или скрестись кошка.

Мы как раз такая семья. Не та, которой не повезло с соседями, мы и есть эти шумные соседи. Разве что ремонт делаем нечасто, но тоже иногда бывает. Все остальное есть: и собака, грустно воющая днем, и дочка, посещающая музыкальную школу, и мы с мужем, оба эмоциональные.

Можно просто описать обычные выходные. Утро, солнышко, никуда не надо идти, можно заниматься своими делами. Но и убраться все равно надо, и с собакой погулять. Все просто: я убираюсь, муж гуляет с псом. В будни долго гулять не получается, поэтому в выходные надо подольше. Чем больше собака играет на улице, тем спокойнее она сидит в квартире.

Но нет же. «Просто» — это не для нас. У мужа, видите ли, выходной, он отдыхать хочет. А у меня как будто не выходной. И снова шум, обвинения, собака, которая не знает, как реагировать, дочь кричит, что мы ей мешаем заниматься. Сначала я убираюсь, потом иду гулять с собакой. А потом выслушиваю от соседей, что мы слишком шумные.

И так каждую неделю, а я не железная. Мне все надоело, взяла отпуск, уехала жить на дачу. Пусть сами разбираются — люди взрослые, муж тоже не ребенок.

План был идеален. Я сижу в тишине, читаю книги, ем смородину, мне не треплют нервы. Домашним запретила мне звонить по пустякам и тем более приезжать. Через недельку обещала вернуться. Недельку! Чем я думала?

Нет, сначала все было хорошо. Я выспалась, погуляла по лесу, поболтала с соседями, обсудили урожай. Но уже к первому вечеру начала понимать, что в моем плане есть какая-то ошибка. И домашние еще не звонят. Понятно, что я запретила, но они разве не скучают?.. Во вторую ночь спала уже не так сладко, как в первую.

Следующий день был такой же, как и первый: лес, разговоры про огуречные подкормки. Вечером, грустная, я лежала на кровати и думала о том, что, наверное, зря постоянно пилю мужа и дочь. Третью ночь спала плохо. Днем не пошла ни в лес, ни обсуждать приемы повышения урожайности.

Так бы и промучилась неделю, но, видимо, звезды устали наблюдать за моими страданиями и испортили погоду. Следующий день был пасмурным и холодным. Я решила: хватит себя мучить! И поехала домой. Попала под страшный ливень и домой пришла вся мокрая и озябшая.

Какого-то слезливого разговора с признанием ошибок не было. Все сделали вид, что ничего не произошло. Но в тот день атмосфера поменялась! И вроде все то же самое, а мы стали спокойнее. Даже пес как будто улыбаться начал.

На следующий день погода снова стала солнечной, и я снова поехала на дачу. Но не одна — все вместе. Время провели чудно: прогулки по лесу, посиделки у соседей… Как, оказывается, мало надо, чтобы наладить отношения в семье: погрустить одной на даче… Даже не пришлось начинать серьезные разговоры.

Мадина