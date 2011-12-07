Твоя формула любви. Жених на двоих

Мы с моей лучшей подругой Аидой были девочками довольно скромными и тихими. Прекрасно учились, играли на музыкальных инструментах и вместе посещали кружок по рукоделию. До окончания школы нашей главной мечтой было поступить в хороший вуз, получить достойное образование.

Все сложилось как нельзя лучше. Аида пошла учиться на психолога, а я решила грызть гранит науки на факультете иностранных языков. Студенческие годы летели быстро. Бесконечные бдения над книгами, сессии, экзамены. Неустанные поиски подработки. А вот личной жизни не было. Сказывалось и то, что специальности мы выбрали себе чисто женские. Шутка ли, три-четыре мальчика на целый поток! Да и просто не умели общаться с противоположным полом. При виде симпатичного юноши краснели и опускали глаза.

Однажды Аида, дружба с которой нисколько не ослабла, предложила разместить анкету на сайте знакомств. Но так, чтобы переписку могли вести мы обе. Вдвоем и переписку вести веселее, и на встречи с незнакомцами ходить не так страшно. Я согласилась. И уже на следующий день на одном популярном тогда интернет-ресурсе появилось объявление: «Две симпатичные порядочные девушки ищут надежных и умных кавалеров».

Мужчины отзывались разные. Искатели приключений, пугавшие своими фантазиями, седовласые донжуаны, годившиеся нам в дедушки, и просто скучающие бездельники. Конечно, присылали сообщения и нормальные неглупые парни. Вот только отношения никак не завязывались. Не возникало взаимного интереса. Мы с Аидой собрались было признать нашу затею бесперспективной, но написал Адель. Нам с подругой он сразу понравился: интересный собеседник с прекрасным чувством юмора. Фотографии его тоже радовали глаз. Со снимков на нас смотрел подтянутый молодой мужчина с открытым лицом.

Общались обо всем на свете. Обсуждали книги, планы на будущее и даже заветные мечты. Адель много рассказывал о себе. Трудился он поваром, жил со старенькой мамой, любил летний дождь и старые комедии. До сих пор вспоминаю с улыбкой, как мы с Аидой летели ко мне или к ней домой. Скорее бы сесть за компьютер и увидеть на экране долгожданное: «Привет. Как у вас дела?». Чуть ли не ссорились за право написать следующее сообщение.

Наконец дело дошло до встречи. Мы втроем уютно устроились в маленькой пиццерии, шутили и делились новостями. Ни малейшего смущения не было. Казалось, будто знакомы с Аделем уже целую вечность. Позже он признавался, что до самого свидания не мог понять, кто ему больше по душе. Но увидев меня, понял, что выбор сделан.

Конечно, разговор с Аидой вышел трудным. Адель ей тоже очень понравился. Однако моя подруга оказалась мудрой и доброй. И заметив в наших с Аделем глазах огоньки счастья, отошла в сторону и поздравила меня с тем, что я нашла свою судьбу. Позже мой будущий муж познакомил Аиду со своим приятелем Данисом. И сложилась еще одна замечательная пара.

Прошло уже почти 8 лет. Мы дружим семьями. Растим детей. Вместе отмечаем праздники, часто собираемся по выходным, стараемся организовывать совместный отпуск. Нам интересно вместе.

Надия