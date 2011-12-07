Твоя формула любви. О пользе сплетен

Было это три года назад. Работала в нашем отделе девочка Танечка. Веселая, активная, бойкая. Сначала Танечку все любили — общаться с ней было легко. Но один момент портил образ — уж больно любила посплетничать. На первый взгляд, это не казалось таким уж большим грехом, все что-то и кого-то обсуждают в обеденный перерыв. Но у всего же есть границы! А Таня озвучивала такие подробности… Другая отрицательная черта ее характера — постоянное стремление кого-то сделать врагом. Первой жертвой стала начальница, заместитель шефа, которая заставляла ее выполнять якобы нереальные задания, второй — коллега, которая постоянно пыталась помочь, но Таня видела в этом желание лезть не в свое дело. Третьим врагом стала я, потому что не захотела обсуждать сплетни и сделала замечание. Об этом и история.

Фирма у нас небольшая, десять постоянных сотрудников, в сезон набираем еще одного-двух. Таня была как раз такой, нанимали ее на три-четыре месяца. Сама я в компании работала на тот момент второй год, но кто-то из коллектива в фирме уже много лет, дружат семьями, ходят друг другу в гости. Отдельно нужно сказать про нашего шефа, человек он занятой, а наша фирма не основной его бизнес, поэтому в офисе он бывает не каждый день.

Дело было летом. Танечка уже работала с нами месяца полтора, активно дружила с двумя девочками, уже поругалась со своей начальницей и с коллегой, которая хотела ей помочь, но со мной еще не успела. То есть коллектив разделился, кому-то Таня нравилась, кому-то не особо, но ведь она в любом случае через пару месяцев уйдет. Что может пойти не так?

Именно тогда шеф начал приезжать в офис каждый день. Приезжал он самый первый, а уезжал самый последний. Казалось бы, фирма его, когда хочет, тогда пусть и приезжает. Но разве это не подозрительно? Вот Татьяна и решила, что явно подозрительно.

Вердикт Татьяны был однозначным — ищите женщину. А кто чаще всех уходит последней? Чаще всего последней уходила я. Но я и раньше так уходила, если выйти минут на двадцать позже, доехать до дома можно уже без пробок. Никаких посторонних женщин, приходящих к шефу, в этот момент в офисе не было.

Увы, Танечка видела в этом совсем другое. По ее мнению, я или не хочу делиться информацией, или у шефа роман со мной. Только представьте, что творилось в офисе. Некогда сплоченный коллектив чуть ли не ссорился из-за каких-то интриг. А ведь это был сезон, работы было много, но нет, все шушукались и обсуждали личную жизнь шефа и мою. Все так заболтались, что сроки выполнения плана чуть не сорвали. А за сроки отвечала именно я. Вот мне и пришлось отчитываться, почему все пошло не по плану. А я все рассказала — болтовни в отделе много. Шеф тогда лишь ухмыльнулся и никого наказывать не стал.

Танечка благополучно доработала с нами сезон, уволилась, и мы ее больше не видели. Офис очень быстро перестал быть гудящим ульем и снова стал обычным рабочим коллективом. А шеф позвал меня на свидание. С тех пор мы вместе. В итоге Таня оказалась права, просто забежала вперед. Хотя, возможно, именно она и подтолкнула нас друг к другу. Так что я ей даже благодарна.

Позже я спросила у любимого, почему он в то лето так часто приезжал в офис, когда с нами работала Таня. Оказалось, что в нашем офисе кондиционер лучше, работать приятнее.

Наталья