Твоя формула любви. История старой фотографии

Однажды заказала нам любимая свекровь на свой день рождения, чтобы мы сделали ремонт в ее квартире. Ну, мы сами решили не мучиться и наняли специально обученных людей. С этим-то проблем не возникло, они все сделали хорошо и быстро. Но перед ремонтом надо было разобрать некоторые вещи. И вот тут выяснилось много интересного.

Поначалу все шло неплохо, даже весело. Модные цветные штаны из юности супруга, коробочка с ценностями из его детства, старые тетрадки и даже распашонки из младенчества. Что-то сохранила свекровь, что-то на память оставил сам муж. За каждой вещью стояла отдельная история, наполненная воспоминаниями.

Потом я нашла старый фотоальбом. Какой же у меня муж был смешной, когда молодым был! А что это за период фотографий? А, как раз время за пару лет до нашего с ним знакомства. Я смотрела фотографии и умилялась. Совсем же оболтус был, и друзья такие же. Листала фотоальбом и улыбалась.

А это что за странная фотография? Мой будущий муж с какой-то девушкой. Все бы ничего, но почему на ней фата? Начала расспрашивать мужа. Думала, скажет, что это фото с какой-то невестой его друга или родственница. А супруг почему-то мяться начал.

В смысле — это его невеста? Какая еще невеста? Я же первая в его жизни «с кем я хочу провести вместе всю жизнь». Как-то даже обидно стало. Я совсем ничего про нее не знала. Чуть ли не с боем заставила мужа мне все рассказать. Пока слушала, раз пять услышала фразу: «Но это ничего не значит».

И правда, ничего особенного: была девушка, мой ее любил. По глупости чуть не поженились, но в итоге поссорились, даже не подав документы в загс. И от меня ничего не скрывали, просто не было в этой истории ничего интересного. Все, что осталось на память, — это старые фотографии, которые лежат в квартире свекрови. По крайней мере так мне сказал муж.

В смысле — ее звали Вероника? Когда муж вскользь упомянул ее имя, меня как будто током ударило. То есть имя нашей дочери не «просто красивое имя»? Так звали первую любовь моего супруга, которую он скрывал много лет.

Обидно же. Почему я все это узнаю только сейчас и то случайно? Я же его жена, я же имею право знать о таких вещах. Я, конечно, знала, что до знакомства со мной у него были подруги, но чтоб чуть не поженились… А потом он настаивает на имени дочери в ее честь.

Как все закончилось? Да, в принципе, на этом и все. Столько лет прошло, они не общались, даже общих знакомых нет, спросить не у кого. С ним-то понятно, что было дальше. Он встретил меня, мы поженились, сомнений в его чувствах у меня не было. Да даже за просмотром этих фото сильного чувства ревности не возникло. Но обиделась сильно. Мне потом он цветы каждый день дарил, пока не простила. Дал обещание больше ничего не скрывать и рассказать, если что-то еще подобное вспомнит.

Веронику нашла в соцсетях, стало любопытно, что за человек, как живет. Если судить по фото, вышла замуж и уехала в другую страну. С виду — обычная счастливая женщина. Даже как-то скучно смотреть было. Хотя чего я планировала увидеть? Самой непонятно.

Алена