Твоя формула любви. Как одно целое

Пришла к выводу: если в семейной жизни нет романтики, возможно, она и не нужна. Но было время, когда я думала, что именно ее нам и не хватает.

Живем вместе два десятка лет, дочь уже взрослая, и все у нас хорошо. Не ссоримся и не ругаемся. Но вот дернул меня черт один раз пожаловаться, что муж не делает мне сюрпризы. Цветы только на 8 марта, подарки на праздники обсуждаем заранее. Не хватало мне чего-то неожиданного.

Да, претензия звучала в целом так: иди туда, не знаю, куда, найди то, не знаю, что. Первая попытка мужа сделать мне сюрприз выражалась в приглашении сходить в ресторан. В принципе поели-то неплохо. Тут-то бы мне остановиться и сказать: «Дорогой, это был чудесный вечер, спасибо, что услышал мои слова». Но вечер мне не вполне понравился. Вначале настроение испортил сильный ветер с дождем - прическа растрепалась. Потом за соседним столиком пара устроила скандал из-за неправильного заказа. И еще раздражала громкая музыка, поговорить нормально было невозможно.

Вторая попытка супруга провалилась на самом старте. Он хотел приготовить мне ванну с лепестками роз, когда я приду с работы. Но я задержалась в магазине. Пришла домой страшно голодная - принялась сразу готовить. После ужина зашла в ванную и увидела сюрприз. Но вода была совершенно остывшая. Чтобы не засорять слив, мы принялись вылавливать лепестки. Кстати, дуршлаг для этого - самое то. Было весело. Попытку я ему засчитала.

А потом сюрприз сделала нам дочь - купила маме с папой полет на воздушном шаре. Это было удивительное приключение, после которого поняла, что меня объединяет одна общая черта с мужем - очень боимся высоты. Опыт необычный, но, пожалуй, сложно назвать романтикой мероприятие, где все мысли о неотвратимости скорого окончания земного пути.

После этого полета романтических сюрпризов категорически не хотелось. Повторюсь, жили и живем мы счастливо. Мужа на тему непонятной романтики я не пилила, просто как-то высказала свои пожелания без четких инструкций. Видимо, таилось в моей душе некое неисполненное желание, которое я не могла сформулировать.

А потом настал тот самый день. Точнее - вечер. Это был вечер пятницы, дочь ушла к подруге, мы с супругом только вдвоем. И у нас лопается шланг от стиральной машины. Мы заметили это, когда вода уже затопила в ванной пол. Мы с мужем бросаемся на осушение - в ход идут сначала тряпки, потом полотенца, доходит очередь и до простыней. Под раздачу попали даже любимые полотенца мужа, которые отличались особой мягкостью. Лучше потом все перестирать, чем платить за ремонт соседям снизу.

В тот момент мы действовали слаженно, без истерик и суеты. Понимали друг друга с полуслова, были одной командой. Потоп был быстро ликвидирован, так что соседи ничего не заметили.

И это было лучше всякой романтики. Мы с мужем столкнулись с проблемой, и быстро решили ее без каких-либо обсуждений. Мы были одно целое. И дело не в лепестках роз или приключениях. К тому же эмоций мы получили вперед на все выходные. Поэтому я и считаю теперь, что если романтики нет, возможно, она и не нужна.

Миляуша