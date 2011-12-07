Мой хороший бывший муж

Общаюсь иногда с бывшим мужем и понимаю, какая же я молодец, что развелась с ним. И человек хороший, и вредных привычек не имеет, и из порядочной семьи. В общем, со всех сторон положительный персонаж. Что же было не так? Я его не любила. Думаю, и он не питал ко мне крепких чувств.

Поженились мы еще в студенческие годы. Были молодые и глупые. Понимали ли мы, что такое семейная жизнь? Не особо. Но учились на своих ошибках быстро. Пока были студентами, родители нам немного помогали, но после окончания учебы сказали, чтобы справлялись сами. А мы и справлялись. Оба работали, жилье снимали. С детьми решили не торопиться.

Были обычной семейной парой. Иногда ругались, потом всегда мирились. Сказать, что мы были несчастными, я не могу. Но уже тогда я думала, что мы что-то делаем не так.

Идея развестись принадлежала мужу, но возражений у меня не было. И мы развелись ко всеобщему удивления быстро и без скандалов. Даже отметили это событие ужином в ресторане.

И все было бы спокойно, но взбунтовались родственники. Наши прекрасные родители и бабушки с обеих сторон, до этого никогда особо не общавшиеся, вдруг объединились. И дружбу мы их ломаем, и свою судьбу, и не по-людски, и не думаем о будущем. Но мы и не думали возвращаться к старому, ведь женились не для родни, а для себя. Но мамам и бабушкам виднее, как правильно жить, они продолжали при случае намекать, что все по молодости ошибаются, надо семью сохранить.

Но потом появилась Таня. И она спасла нас!

С ней я познакомилась на конференции, куда меня отправили по работе. Конференция была скучное, для меня бесполезная — ни новых знаний, ни полезных связей. Рассчитана она была на три дня. С новой знакомой мы быстро нашли общий язык, и на второй день решили после обеда не возвращаться к докладам, темы которых были нам не интересны.

Отметились утром, посидели до перерыва, а потом как школьницы сбежали с уроков. Прошлись по магазинам, посидели в кафе. Потом мы обменялись телефонами и решили встретиться в выходные.

И уже тогда у меня созрел план. Я поняла, что Таня та самая. Она идеально подходила моему бывшему мужу. Оставалось только познакомить их. План был прост. Я пригласила Таню на дачу. Бывшего мужа попросила помочь отвезти туда кое-какие вещи. Он согласился, и уже на месте мы втроем организовали пикник с шашлыком.

Мы хорошо посидели возле мангала, с удовольствием поели жареного мяса, разговаривали, шутили. Но бывший даже телефон Тани не взял, да и Таня потом ничего не расспрашивала про него. Так и жили все спокойно дальше каждый своей жизнью. С Таней перезванивались иногда, но подругами мы не были.

А потом мне позвонила бывшая свекровь. Кошмар! Караул! Сыночка тянут в загс! Надо его спасать, возвращать, сохранять семью! Какую семью? Мы давно в разводе. Но бывшая свекровь меня не слышала, и чуть ли не кричала в трубку, что некая Татьяна охмурила ее бедного мальчика. Ужель та самая Татьяна… Какая неожиданность.

Дальше история пошла своим чередом уже без меня. Бывший супруг вновь женился. Все мои прогнозы сбылись. Молодец, Танька! Не дала пропасть хорошему человеку!

Теперь мы все счастливы в новых браках, и родственники рады за нас.

Анна