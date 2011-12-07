Твоя формула любви. «Сестра, да что с тобой не так?»

У всех сестры как сестры, а моя королева. Хотя семья наша самая простецкая.

Прежде чем рассказать про сестру, оговорюсь сразу: я ей не завидую. Возможно, в детстве и было, но не сейчас. Иногда мне кажется, что жизнь несправедлива, но речь все равно не про зависть, скорее, про злость.

Сестра старше меня всего на год, в школе мы хоть и были в разных классах, но пересекались часто.

Ей все всегда доставалось легко. Золотых медалей и красных дипломов у нее нет, но с учебой проблем не было. Специалистом в своей области она не стала, но и не работала по специальности. Вообще не работала.

Зато она красивая: высокая, стройная, с шикарными волосами, прекрасным здоровьем. Я же на полголовы ниже, обычной внешности, слабого здоровья. В детстве, когда болела, сестра часто недоумевала, почему мне уделяют столько внимания, все равно же простуда быстро проходит.

Так и жили - моя эффектная сестрица и обычная я.

И жили бы дальше. Она бы вышла за богатенького одногруппника, я бы занималась чем-то своим обычным. Через несколько лет общение сошло бы на нет, и виделись бы только на большие праздники. Мы и учились в разных вузах, а я еще и на курс младше. Что могло пойти не так?

На одном из семейных ужинов собрались все: родители, мы с сестрой, ее молодой человек (я упоминала про богатого одногруппника) и мой жених. Да, на тот момент мне уже сделали предложение, и ужин был посвящен этому событию.

Посидели, обсудили, поели салатики да и разошлись спокойно. Но как бы не так! Моя ненаглядная сестрица очень заинтересовалась моим женихом. Это сейчас я понимаю, как надо было действовать. А тогда была в шоке.

Она реально не давала ему прохода. Просила помочь с ремонтом по дому, машиной, звонила и всячески привлекала к себе внимание. На мой вопрос «Что происходит?» она делала вид, что все нормально. Родители же вообще не понимали, о чем я. Семья же одна. Только мой будущий муж понимал всю нелепость ситуации, но и отказать не мог.

Прошел месяц, второй, третий. Сестра не унималась. Уже окружающие ясно видели, что моя родная сестра пытается отбить у меня жениха. Только наша свадьба и переезд в другой город смогли ее остановить.

В итоге она так и вышла замуж за своего одногруппника, не работает, воспитывает дочь. Все у нее хорошо. Но вопросы насчет ее поведения тогда меня волновали долгие годы. Не так давно я все-таки спросила, что это все значило. Мне наконец-то ответили.

Сестра сказала, что всю жизнь завидовала. Якобы мне всегда уделяли больше внимания, все давалось легче. Несмотря на то что я была не такой красивой, как она, у меня было больше друзей. Хоть и учились мы примерно одинаково, у меня всегда были цели и планы на будущее. И жених мой был заботливый, ответственный. А она сама всегда чувствовала себя лишь куклой, ни подруг, ни увлечений. Муж хоть из обеспеченной семьи, но холодный и скучный.

Я не вела себя как королева, но достигала всего, чего хотела. Ставила цели и упорно трудилась, чтобы их достигнуть. Жаль, что между нами так и нет теплого общения. Сестры все же...

Виктория