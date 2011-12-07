Твоя формула любви. Правильный выбор - третья попытка

Люблю свою маму. Очень люблю. Она у меня замечательная! Одна беда у нее — всю жизнь не тех мужчин выбирала. Первым был мой отец, которого я даже не помню, потому что сбежал он от нас, когда мне и года не было. Второй муж мамы задержался подольше, но все равно опорой семьи не был.

После двух неудачных браков мама долго была одна и говорила, что, видимо, не суждено ей жить замужней женщиной, а ее любимый мужчина — я, сын.

Но был у нее хороший друг Валера, который всегда помогал собрать шкаф или чинил розетки. Как раз про Валеру я и хочу рассказать.

Знаю его всю свою жизнь, но с мамой они знакомы еще дольше. Это такой друг семьи, который приходил, когда нужно помочь, дарил мне подарки на Новый год и день рождения. И всегда как-то по-особенному смотрел на маму.

Впрочем, когда мама была замужем второй раз, Валера в гости не приходил — второй мамин муж его совсем не жаловал и всегда говорил какие-то гадости. Мне это было непонятно, я был маленький и мало что в этом понимал.

Как уже говорил, отчим с нами надолго не задержался. Зато в гости снова начал приходить Валера.

Осознание, что Валера не просто друг, пришло ко мне в подростковом возрасте. До меня наконец-то дошло, что одинокий мамин друг столько лет рядом не просто потому, что он хороший, а потому что все эти годы был влюблен в маму. Безнадежно и всем сердцем. Мама-то знала, она отвергла его еще много лет назад, когда вышла замуж за моего отца. Поэтому и говорю, что она не умеет выбирать мужчин.

Это сейчас я взрослый и тактичный, а вот когда был подростком, многие тонкости человеческих отношений не знал. Видел чувства Валеры к моей матери, но не понимал, почему все обстоит именно так. В один из дней он пришел в гости. Пока мама была занята на кухне, я спросил все прямо. Мне быстро ответили, что так сложилось — насильно мил не будешь, да и столько лет уже прошло, нет смысла менять. Будучи «экспертом» во всех взрослых делах, я с важным видом сказал, что нужно продолжать идти к цели.

Возможно, моя поддержка сыграла свою роль. Ведь через какое-то время Валера действительно еще раз предложил маме быть вместе — спустя 12 лет после первого раза. И теперь мама согласилась, хотя у нее были сомнения.

И что же в итоге? Да в принципе не так уж много что поменялось. Ведь Валера был частью нашей семьи, всегда заботился о маме, помогал мне. Просто с того момента мы стали жить вместе. У нас появилась большая семья, которой раньше никогда и не было, ведь у нового отчима было много родственников. У меня появилось несколько двоюродных братьев и сестер, тетя и бабушка. Да, не по крови, но зато по душе.

Самое главное во всей этой истории, что мама счастлива. Недавно на юбилее свадьбы она поблагодарила меня, что тогда я поддержал ее. Я тоже рад, что все так сложилось. Мама лишь жалеет, что так долго не могла сделать правильный выбор, а верный ей человек все эти годы был рядом.

Руслан