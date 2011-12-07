Твоя формула любви. Не планировал влюбляться...

Десять лет назад я купил дачу. Она маленькая, с небольшим участком, плохой почвой, ворчливыми соседями, неудобным местоположением, связи почти нет. Из неоспоримых плюсов - наличие рядом воды и неповторимый ночной вид. Из растений растут в основном сорняки, из плодоносных культур хорошо себя чувствует только крыжовник. Соседи что-то пытаются там выращивать, удобрять, подбирать сорта, но все едино: ни у кого ничего путного не растет. Но я все равно туда езжу каждые выходные. Как уже говорил, ночью там прекрасно: звезды светят, сверчки поют. Даже друзей зову в гости достаточно редко - предпочитаю просто проводить время в одиночестве. Хотя бы пару дней в неделю, пару месяцев в году стараюсь посвятить только себе и своим мыслям. И так на протяжении нескольких лет.

А в этом году старушка по соседству продала дачу.

Вообще, это было одно из немногих дневных развлечений, когда я ездил на дачу в прошлые годы. Сидишь на веранде, любуешься птичками, слушаешь соседское кряхтение на грядках. Ведь бесконечно можно смотреть, как горит вода, течет огонь и как соседи выкапывают меньше картошки, чем посадили.

Нет, я не злой человек, просто за два лета понял, что на этой территории ничего толком не растет, а кое-кто из соседей и за три десятка лет не догадался.

Итак, в этом году у меня новые соседи. Если точнее - соседка. Казалось бы, какая разница, кто там будет страдать в этот раз, но оказалось, что никто и не собирался. Никаких грядок! Даже крыжовник был выкорчеван со словами: «Зачем эта кислятина колючая нужна». Вместо этого появилась одна клумба с цветами, вся остальная растительность беспощадно косится.

Кто же эта женщина? Зовут ее Наталья, как и я, в разводе, дети уже не маленькие, как и я, приезжает на дачу просто отдохнуть в тишине. Пару раз приехала с детьми, но отдых без интернета им показался не таким интересным. В дальнейшем Наталья приезжала только одна. Так бы мы и жили просто как соседи, если бы однажды не зашел разговор о реке. Есть одна тропинка, по которой ходят все из дачного сообщества, место симпатичное, но уж больно людное. Я же знаю еще одну дорогу. Людей там меньше, вода та же. Так мы с Натальей и разговорились, и я показал ей путь.

У нас оказалось много общего. Обсуждали в основном дачу и отдых, но все это было так мило и трогательно. Я испытал тогда что-то странное, давно забытое... А потом посоветовал ей полюбоваться звездами. И уже на следующий день у нас была новая тема для беседы.

Вы понимаете? Я влюбился. Просто ездил на дачу, чтобы отдохнуть от людей, и влюбился. Более того, совершенно не знаю, что делать в этой ситуации. А если это абсолютно не взаимно и я вместе с отказом получу бесконечное количество неловких моментов в будущем? Мы все-таки соседи, между нами забора-то толком нет, так, проволока какая-то. Или же наоборот, сейчас промедлю и упущу свое счастье?

А дачный сезон постепенно заканчивается. У меня есть буквально несколько недель на раздумья и действия. Надеюсь, все сделаю правильно.

Марат