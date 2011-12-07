Твоя формула любви. Не поменяться ли нам ролями?

У меня не совсем обычная семья. Моя зарплата намного выше, чем у мужа, но нас двоих это нисколько не смущает. Мы с Германом не против того, чтобы при необходимости меняться ролями. Я много работаю и не всегда успеваю заниматься домашним хозяйством. Чаще всего за порядком в доме следит муж. Если у меня нет времени приготовить обед или подмести пол, Герман не откажется помочь. На него всегда можно положиться. К слову, я проектировщик в строительной фирме. Регулярно вынуждена брать документы домой. До глубокой ночи изучаю сметы и спецификации. Иногда просто не замечаю происходящего вокруг. Сижу за письменным столом, не отрываясь от важных бумаг. И тем не менее я уверена, что дети не останутся голодными и квартира не зарастет грязью. Герман все держит под контролем. И трудится муж всегда с улыбкой, напевая веселые мелодии.

Характерный случай произошел недавно. У нас закончился хлеб. На улице — ливень, дует сильный ветер. Выходить совсем не хочется! Еще и работы полно. На столе внушительная стопка документов. Стала думать, как поступить: то ли такси вызвать, то ли к соседям за помощью обратиться. Сижу вздыхаю. Муж посмотрел на меня, спросил в чем дело. Улыбнулся: «Не вижу проблемы. Сейчас все решим». Немедленно отправился в кухню и, засучив рукава, принялся что-то стряпать. Включил радио, загремел посудой. Через несколько минут к нему присоединились мальчишки. Под смех и шутки мужчины занялись кулинарным творчеством. Я тем временем разместилась в гостиной — углубилась в чтение деловых бумаг. Уже через полчаса до меня донесся аппетитный запах свежего хлеба. А вскоре я была приглашена на ужин. Оказалось, мои герои не только испекли чудесные ржаные булочки, но и приготовили котлеты, салат. Ужин был очень вкусным! Сразу захотелось сделать что-нибудь хорошее в ответ. На следующий день подарила мужчинам большой новый термос. Сейчас самая грибная пора — пригодится на тихой охоте, чтобы чай попить.

Наш девиз: «Всегда вместе, всегда рядом!». Ведь семья — единый организм, где благополучие и счастье строятся сообща.

А как весело мы проводим наши редкие семейные выходные! Рвануть на денек в другой город или организовать ночевку в палатке на берегу Волги? Легко! Всегда рады приключениям. В мире столько интересного и необычного. Узнавать что-то новое можно постоянно. Давно мечтаем отправиться в конный поход. Уверена, это понравится и нам, и дети будут в восторге.

Еще в период ухаживания я спрашивала Германа, что он думает о распределении домашних обязанностей в идеальной семье. Он лишь улыбался в ответ и говорил, что единого правила не существует. И дело вовсе не в том, кто стоит у плиты или больше зарабатывает. Самое важное — найти своего человека и оставаться рядом с ним.

Искренне благодарна судьбе, подарившей мне такого супруга. Герман — моя главная опора в жизни. А еще в любой ситуации он сохраняет энтузиазм и бодрость. Старается поднять настроение и нам. При этом у самого довольно серьезная и ответственная профессия — он у нас электрик. Заряжает всех энергией!

Алла