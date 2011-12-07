Твоя формула любви. Странно, когда все хорошо?

У моей мамы есть старший брат, с которым у нее всегда были сложные отношения. По ее рассказам, даже в детстве они не были дружны. Он ее всегда задирал, отбирал игрушки, высмеивал во дворе перед друзьями.

Сейчас, конечно, отношения более спокойные, но назвать их близкими людьми сложно. Они ведут себя просто как знакомые, поздравляют друг друга с днем рождения, обсуждают какие-то вопросы, связанные с бабушкой. На этом все. Никаких воспоминаний детства, никакой дружбы, совместных праздников. Вдобавок ко всему этому, жена моего дяди и моя мама друг друга просто ненавидят.

Но возникла еще одна проблема, связанная уже со мной и моим старшим братом. Да, нас у мамы двое, и это напоминает ей ситуацию с ее братом.

Всю жизнь мама думает, что ее дети не ладят. Когда мы были маленькими, это было невыносимо. Если брат меня задирал в шутку, по-детски, мама воспринимала это как акт агрессии. Брату в этих ситуациях доставалось очень даже нешуточно. Мне было обидно за него.

Все это могло превратиться в отличный повод вырасти двумя эгоистами и недолюбливать друг друга. А мы взяли и не стали этого делать. Отношения с братом в детстве на самом деле были не самые прекрасные, все-таки он старше. К примеру, когда ему было семь лет, мне было четыре, а разве интересно мальчику-первокласснику общаться с глупышкой-дошкольницей? Подружились мы, когда он учился в старших классах. Он помогал мне с математикой, я помогала его классу с оформлением стенгазет.

Мама тогда смотрела на нас скептически, но уже было заметно, что она не понимает, что происходит. Старший брат не издевается над младшей сестрой? Дети проводят время в одной компании? Ходят вместе на тренировки? Для мамы это было странно и удивительно.

Это сейчас мы взрослые и понимаем, что у мамы была детская психологическая травма, которая не исчезла с возрастом. Глядя на ее отношения с братом, видно, что в детстве ей не хватало любви в семье. Но разве мы виноваты, что выросли другими людьми?

Окончательно разрушило картину мира мамы моя подруга. Именно на ней женился мой брат. Помните, я говорила, что мама просто ненавидит жену своего брата? А тут все наоборот. И именно тут мама смирилась, что у ее детей все не так, как у нее.

Мама всегда немного завидовала нам с братом, радовалась за нас, но всегда расстраивалась, что у нее не так. А знаете, кто еще завидовал? Правильно, мой дядя. Отчетливо я это поняла на юбилее бабушки. Он наблюдал за нами с братом, как-то недобро подшучивал, но мы спокойно на это реагировали. К психологу их сводить, что ли? Пусть два взрослых ребенка наконец-то разберутся в своих детских обидах. Пусть они решат, надо ли до сих пор помнить о том, кого из них больше любили родители, кто тогда должен был уступить, кому должна была достаться игрушка. А то выросли, дядя уже дедушкой стать успел, а до сих пор какие-то детские обиды не дают спокойно жить большой дружной семьей.

В конце концов, есть же отличный пример, на который можно равняться. К слову, у меня с братом отличные отношения с двоюродными сестрами. Вся проблема в прошлом поколении.

Маргарита