Твоя формула любви. Не напрасны были разочарования

Никогда не верил в любовь с первого взгляда. Даже больше скажу, после двух неудачных браков разочаровался в любви в принципе.

С первой женой мы почти и не жили вместе. Поженились по молодости, по глупости. Развелись меньше чем через год. Там такие скандалы на почве ревности были! Ух! До сих пор в снах этот кошмар снится.

Из хорошего от первого брака - сын. Сейчас с его матерью общаемся нормально, но оба согласны, что развод был необходим: счастливой наша семья не стала бы. Не сошлись мы характерами.

Второй брак я в шутку называл браком по расчету. Говорил так всем, потому что она работала массажистом, а мне в старости кто-то же должен был делать массаж. А в действительности я любил эту женщину. Она была моей музой, вдохновением. За годы совместной жизни не было ни ссор, ни скандалов. Я был счастлив. Но увы, она не была счастлива со мной. Я об этом не знал до тех пор, пока не предложила развестись. Я думал, нашла кого-то другого, но нет, просто не хотела мне врать. Детей у нас не было, она уехала из нашего города, общение прервалось.

Я тогда сильно переживал, но надо было выходить из депрессии и идти дальше. Решил, что семейная жизнь не для меня, можно прекрасно обойтись и без брачных уз. Я углубился в работу, карьера пошла в гору, все было более чем хорошо. Да и одиноким меня назвать было нельзя.

А потом я состарился и умер в одиночестве. Ну или почти так. Решил сначала ремонт сделать. Обычный такой ремонт в квартире. Плитку поменять, обои поклеить, где-то подкрасить, что-то переставить. Была идея нанять рабочих, но что-то не вызвали доверия найденные по объявлению мастера. Решил не терять времени на поиски, руки у меня и у самого откуда надо растут. Тихо-мирно делал сам.

А ведь рассказать-то я хочу не про ремонт, а про любовь с первого взгляда.

Пошел я выбирать обои. Нужны были какие-нибудь без цветочков, светлых тонов, без блесток... Какие не надо - я понимал. А вот что выбрать из огромного ассортимента - проблема. Ходил я вдоль полок с рулонами как потерянный ребенок и не знал, какие обои хочу. Я бы, наверное, ушел и просто покрыл стены краской, но ко мне подошла девушка. Она поинтересовалась, не нужна ли мне помощь с выбором. Я неуверенно согласился. Оказалось, она дизайнер и покупала обои для очередного заказа. Что-то спрашивала про мою квартиру, размер, стиль интерьера. Было много-много вопросов, я отвечал, но не слышал ни себя, ни ее. А просто смотрел на самую прекрасную в мире женщину и понимал, что не хочу с ней расставаться. Она повела меня к какому-то далекому стеллажу и показала рулон обоев. И они реально подходили мне! Как человек после нескольких вопросов смог так легко найти то, что я искал несколько часов?

И вот разговор окончен, обои найдены, рекомендации получены. Можно поблагодарить за помощь и разойтись. А я не могу! Уже влюблен без памяти! В смысле брак - это не мое? Вот же она - та самая! Ни секунды не сомневаясь, я спросил ее телефон и имя.

Дальше история обычная - свидания, общение, знакомство с родителями, детьми, бывшими мужьями и женами. Я понял, что не зря были все мои разочарования и расставания. И ремонт был затеян не зря. Я уверен, что это судьба.

Антон