Твоя формула любви. Случайности не случайны

С детства знала красивую историю знакомства бабушки с дедушкой. Жила она в строгой семье, ходить на танцы ей запрещали. Да и в чем идти? Но разве это может остановить, если есть желание и отчаянные подруги. У них была целая схема, как сбегать по вечерам. Что же до наряда, у подружек всегда найдется блузка с юбочкой или симпатичное платье. В один из вечеров девушки собрались под предлогом совместной подготовки к занятиям, переоделись и пошли гулять. Бабушку же нарядили в ярко-желтое платье. Именно в тот вечер она и познакомилась с будущим мужем — моим дедушкой. Но бабуля тогда была очень скромная и боялась гнева родителей, она не рассказала молодому человеку ничего о себе. И тогда моему дедушке пришлось искать незнакомку в красивом желтом платье. То есть по платью ее искал, а оно-то было чужое. Он вскоре нашел то платье, оно было на хозяйке. И уже через нее смог выйти на мою бабушку.

С каждым годом рассказ бабушки становился все более затейливым — родители все строже, а дедушка все отважнее. Впрочем, все эти подробности никак не уменьшают романтичность произошедшего.

На этом история не заканчивается. Ведь нечто похожее случилось и с моей мамой. Будучи студенткой, она стала старостой группы. И все вопросы так или иначе решались через нее. Был у них один очень старенький и забывчивый преподаватель. Однажды он умудрился забыть часы в одной аудитории, а очки — в другой. В обеих группах потерянные вещи доверили отнести в деканат старостам, где они и встретились. Как несложно догадаться, так мама и познакомилась с папой.

С одной стороны, у моих родителей и так было немало шансов познакомиться, ведь они учились в одном вузе на соседних кафедрах. Но мне нравится думать, что случайности не случайны, а некоторые вещи помогают найти свою судьбу. Вдруг бы часы вызвалась относить не моя мама, а ее одногруппница. Мои родители не встретились бы именно в тот день, а на следующий — у моего отца могло быть плохое настроение, и первое впечатление было бы испорчено. Впрочем, все случилось именно так как случилось.

Следующая история произошла уже со мной, когда я приехала в гости к бабушке. Именно в тот день она ушла гулять, а я сидела у нее одна. И тут в дверь постучали. Открываю, на пороге стоит молодой человек и передает мне кастрюлю со словами: «Просили передать». Ну я и взяла. Я же не знаю всю кухонную утварь в доме бабушки. Кастрюля и кастрюля. Каково же было мое удивление, когда бабушка заявила, что кастрюля не ее. Более того, раз я взяла чужое, мне надо самой искать владельца или того таинственного юношу — разносчика кастрюль.

Ну, а что? Отличный повод познакомиться с соседями бабушки. Сказано — сделано. Хожу по квартирам, спрашиваю все ли кастрюли у них на месте, не брал ли кто на время. В пятой по счету квартире мне повезло — открыл дверь тот самый молодой человек. Как оказалось, он просто перепутал этаж, а хозяйка кастрюли жила этажом выше.

Как несложно догадаться, именно так я познакомилась с будущим мужем. И опять стечение обстоятельств и чужие вещи помогли определить судьбу.

Надежда