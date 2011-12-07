Твоя формула любви. Путь к сердцу по классической схеме

Я живу в обычном доме. Жители подъезда мало знакомы или даже совсем не знакомы друг с другом. Только с соседкой по площадке, Мариной, мы иногда общались, встречаясь на лестнице.

Однажды Марина с семьей отправилась на отдых к морю. Меня попросила навещать бабушку, которая оставалась одна. Бабушка вполне самостоятельная, но в силу возраста и больных суставов из дома не выходит. На меня возлагалась покупка самых простых продуктов — в остальном бабушка не нуждалась. Марина позаботилась обо всем.

В тот день я, как обычно, решила зайти к Марии Петровне. Пока открывала дверь, снизу прибежал сосед. Его заливали сверху — то есть из квартиры моих соседей. Мы вошли в квартиру, я бросилась к бабушке, сосед — на кухню. Мария Петровна спала. А на кухне… Вода переливалась через край раковины. Видимо, старушка не закрыла кран, а слив в раковине забился. Вот вам и ЧП. Мария Петровна проснулась от шума, заохала. Я с трудом ее успокоила. Сосед тем временем устранял последствия аварии. Вместе мы собрали воду с пола, заодно и познакомились. Фарит успокоил Марию Петровну — мол, все равно собирается делать ремонт. Но было заметно, что вся эта история его не радует. Такой выдержке можно было только позавидовать.

С того дня мы с Фаритом стали здороваться как старые знакомые. Он так хорошо улыбался при встрече, что у меня весь день сохранялось радостное настроение. А однажды он позвал меня на прогулку. Вечер мы провели на набережной Казанки. Много говорили, смеялись. И казалось, что мы знакомы давно, гораздо раньше того дня, когда случился потоп.

Жизнь у Фарита была непростой. Рано женился, после нескольких лет брака — развод. Жена ушла к другому, детей завести не успели. Собственно, в нашем доме Фарит оказался после размена квартиры. С головой ушел в работу. За два года, прошедших после развода, я была первой девушкой, с кем он познакомился.

Стали встречаться. Благо для встреч не надо было идти куда-то. Можно было просто спуститься вниз, а ему — подняться ко мне. Разговаривали, слушали музыку, смотрели фильмы. В общем, отношения понемногу развивались.

Я задумалась. Меня судьба тоже не баловала. Выросла в детском доме, ни родных, ни друзей. Повезло с квартирой — ее я получила после окончания школы как сирота. Нравился ли мне сосед? Да, нравился. Но как относится ко мне он? И я решила постепенно приучить Фарита к себе, а там — что будет. Может быть, счастье улыбнется двум одиноким душам?

Вот когда я с благодарностью вспомнила уроки кулинарии, которые в интернате вела наша Галина Сергеевна. Я листала свои тетрадки, выискивая интересные рецепты. И если получалось, звала Фарита к себе — пробовать. Если сформулировать коротко, я прошла путь к сердцу мужчины известной дорогой — через его желудок. Однажды, пробуя мои перемячи, Фарит глубокомысленно сказал, что всегда мечтал о такой жене, как я — чтобы готовила вкусно, чтобы веселая была, чтобы… Я тихо спросила: «А любить тебя твоя будущая жена должна?». Он заулыбался: «Это обязательно».

С того дня наша семья ведет свой отсчет. А началось все с протекшего потолка.

Ольга