Твоя формула любви. Второе дыхание

В один день у меня кончились силы. Абсолютно все. Не было сил работать, общаться с друзьями, гулять. Никаких серьезных потрясений, тяжелых событий. Просто устала. Нет, на работу я ходила, дома готовила мужу и дочке ужин. С виду вполне обычная жизнь. Все отлажено. Только не радует ничего. Нет желания к чему-то стремиться.

И я даже не помню, когда это началось. Возможно, я пребывала в этом состоянии уже долгое время. Может быть, несколько лет. Вроде живу себе и живу, все идет своим чередом. Ничего не происходит — и ладно. Ведь ничего и не хочется. Не хожу в кино, на выставки, меньше общаюсь с подругами. Можно подумать, это так уж обязательно?

Однажды я осознала, что так жить нельзя. Да и не жизнь это, а так — существование. Нужно было взять себя в руки. Осталось только понять, что делать.

Для начала я сходила к врачу. Может, у меня какая-то серьезная болезнь, организм борется, вот и нет ни сил, ни эмоций. Врач назначил исследования, а по результатам объявил диагноз: «здорова».

Начала читать статьи на тему упадка сил и эмоционального выгорания. Где-то советовали влюбиться. Отличный совет после пятнадцати лет в браке. Муж эти статьи просмотрел, сказал, что все глупости, но кофе в постель вдруг начал приносить по выходным. Признаться, это немного подняло дух. Увы, лишь на время.

В других статьях писали про нехватку витаминов и чудо-экстрактах разных растений, которые борются с хронической усталостью. Купила, начала принимать и ждать эффекта, а он не наступал.

Апатия стала моим нормальным состоянием. Я просто ничего не хотела. Казалось, что ничего не может мне помочь. Муж предложил гулять по вечерам, но мне хотелось лишь лежать под пледом.

А потом субботним утром меня разбудили. Муж стоял передо мной в спортивном костюме. Сказал, что у меня 15 минут, чтобы привести себя в порядок, заставил одеться как на тренировку и вывел на улицу. И мы побежали. В спокойном темпе уже через несколько минут оказались возле парка. Там не спеша кружили по аллеям, я просто молча следовала за мужем и наслаждалась прекрасным утром.

Солнышко, птички поют, воздух чистый. И как-то так спокойно. Я достаточно быстро устала, но все равно старалась не сбавлять темп. И вдруг открылось второе дыхание. Появились откуда-то силы. Было приятно чувствовать свое тело, оно как будто звенело при каждом движении.

Потом мы сидели на лавочке в глубине парка. Муж обнял меня и сказал, что я обязательно убегу от своей хандры. Другого выхода у меня просто нет.

Муж рассудил так. Проблем со здоровьем у меня нет, на работе все нормально, иначе я бы рассказала о проблемах. Чудо-витаминки чудес не сотворили. Остался последний способ — спорт и свежий воздух. Муж не раз предлагал мне прогуляться вечером в парке рядом с домом, сходить в бассейн, в фитнес-зал. Но я упорно все отвергала. Говорила, что у меня нет сил. И тогда он решил заставить меня сделать первый шаг. И у меня нашлись силы продолжать наши пробежки. Появилось желание проживать каждый свой день как особенный.

Анна

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