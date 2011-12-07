Твоя формула любви. Идеальный вариант

Долго с мужем планировали покупку квартиры. Копили, продали дачу, несколько лет не летали в отпуск, проводили все время в городе, готовы были брать кредит, если денег не хватит. Все это время жили в съемной квартире, но вот уже окончательно созрели для покупки собственной жилплощади.

Начали ездить смотреть квартиры. Я-то думала, это просто: не такие уж у нас высокие требования и совсем не широкие возможности. Но даже если оставить только доступные варианты, вырисовывается много проблем. Слишком далеко от центра - не хочется добираться на работу и до дома по полтора часа каждый день. Окна на проезжую часть - шумно, окна на соседний дом - жить с постоянно задернутыми шторами. Потолки низкие, стены тонкие. Двор маленький - не припарковаться... И много-много всевозможных «но».

И тут наконец-то мы нашли! Просто идеальный вариант - квартира, которая полностью соответствовала нашим запросам. Никаких проблем с документами - бери и живи. Казалось бы, до счастья один шаг.

Вмешалась женщина, которая родила моего мужа. Внезапно свекровь решила, что нам категорически не подходит эта квартира. Почему? Ну а как же, это же на другом конце города от нее! Получается, что мы совсем перестанем ездить к ней в гости. Да и зачем нам последний этаж? Если лифт сломается, никаких же сил не хватит подняться. А еще район неспокойный и вообще кладбище рядом. Жуть, а не место.

Хотела я сказать, что рядом с кладбищем как раз все спокойно, но промолчала.

Очевидно, что решать проблему должен был муж. По моему плану, его дело убедить маму, что квартиру мы берем себе и ни в коем случае не перестанем ездить к ней в гости каждую неделю, а район нам нравится, квартира на самом деле хорошая. Но муж предложил мне посмотреть еще варианты.

Как итог - ту квартиру мы не купили. Забегая вперед, скажу, что нашли лучше. Но в тот момент, когда стало понятно, что сделка не состоится, я была максимально разочарована. Разводиться не предлагала, но такие мысли меня посещали. Дело не в квартире, дело в отношении.

Нужно было как-то решать проблему. И я поехала для разговора со свекровью наедине. А у меня характер не сахар, я эмоции в себе держать не могу. Но в этот раз старалась изо всех сил. Решила выяснить истинную причину давления на нас. Что не так с той квартирой на самом деле?

Выяснилось, вся причина в наших детях. Их, правда, еще нет, но когда-нибудь же появятся. Вот свекровь и переживала, что ей будет сложно добираться к нам в гости. А если лифт сломается, не хватит сил подняться. Но самое главное не это. Она по карте посмотрела, что дорога до дома моей матери короче и до нее можно доехать на 5 минут быстрее. То есть, если нужно будет оставить внуков, мы предпочтем короткий путь - к моей маме. Так думала свекровь. И это о внуках, которых еще нет! И поэтому мы отказались от покупки идеальной квартиры.

В результате смогли найти еще одну идеальную квартиру, в этот раз она была чуть поближе к свекрови. И мы заверили, что в любом случае будущие внуки будут много общаться с ней.

Альбина