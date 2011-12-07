Твоя формула любви. Не было бы счастья…

Пять лет назад мне казалось, что мир разрушился. Я только-только развелась с мужем и осталась одна с дочкой Сонечкой. Бывший супруг любил приключения на стороне. Причем не особо скрывал это. Домой приходил поздно, пропадал в выходные. Когда наконец поняла, что прощать проделки благоверного больше не могу, подала на развод. Муж даже не протестовал. А я сменила имидж и работу, записалась на фитнес. Спасибо маме — помогала с ребенком. Водила в садик и на кружки, готовила ужин.

Новая работа была интересной. Фирма продавала туристические путевки. В отделе реализации пять женщин. Все как на подбор, молодые и симпатичные. В обед девушки устраивали чаепития, а в праздники организовывали посиделки в зале совещаний. Общие темы находились всегда: от косметики до детских болезней. Я держалась в стороне. Заводить новых друзей не хотелось. Шутка ли: мне разбили сердце и раны еще не успели зажить.

Когда фирма решила расширить штат сотрудников, пришел новый менеджер по продажам. Звали его Денис. Высокий, обаятельный, харизматичный. Дамы оживились. Даже счастливо замужние (а таковых у нас было две) стали тщательнее следить за гардеробом и умело стреляли глазками. Денис оказался в центре внимания. Я на обаяние нового коллеги не поддалась. Всегда была против служебных романов. Кроме того, молодой человек был младше меня на четыре года.

Но, как оказалось, Денис положил на меня глаз с первого дня знакомства. То шоколадку на стол положит, то мандарином угостит. Как-то принес мне чашку капучино из киоска по продаже кофе, находившегося напротив нашего офиса: «Заметил, какой напиток ты предпочитаешь. Решил сделать приятное». Я лишь вежливо улыбнулась в знак благодарности. А уж комплиментами он меня просто осыпал. Я была и «богиней», и «красавицей», и даже «звездой синеокой».

Коллеги-женщины ревновали и злились. «Строишь из себя королеву? — спрашивала меня сослуживица Алла. — Такой кадр пал к твоим ногам!» Но я лишь разводила руками: «Юный совсем. Да и вообще… Я больше мужчинам не доверяю!».

На свои места все расставил случай. Дело было в октябре. До конца рабочего дня оставался примерно час. Внезапно позвонила мама. Срываясь на крик, сообщила, что по дороге из садика они с Соней зашли на детскую площадку. Девочка решила съехать с горки, но не удержала равновесия и ударилась головой о бортовую доску. Ребенка тошнило, из носа шла кровь. «Жалуется на головную боль!» — рыдала мама. Бросив все свои дела и отпросившись у шефа, я побежала к выходу. Уже на пороге офиса услышала позади голос Дениса: «Я с тобой! На моей машине быстрее доедешь, чем на автобусе». И мы помчались на помощь.

Денис не только отвез ребенка в клинику, но и связался со знакомым врачом из этого учреждения. И все время старался успокоить меня. А потом, когда мы сидели на больничном, каждый день привозил фрукты или игрушки.

Правильно говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло. Если бы не то происшествие, я, наверное, не дала бы себе шанса стать счастливой женщиной. Сонечка давно выздоровела, растет веселой и активной девочкой. А мы с Денисом женаты и ждем появления нашего сына. Мой супруг — настоящий мужчина. Надежный, верный и сильный.

Верочка