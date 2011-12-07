Когда прошлое приходит само...

Сколько я себя помню, мы с мамой всегда были вдвоем. Не было у меня ни бабушек с дедушками, ни тетушек. Братьев и сестер у меня тоже нет. Да и про жизнь мамы до моего рождения мне особо не рассказывали. Я знала только, что мы переехали в Казань, когда мне было около года.

Впрочем, не то чтобы меня сильно интересовало, что осталось в чужом городе. Я там не была, совсем младенческих воспоминаний у меня быть не могло. Но был лишь один вопрос: кто же мой отец?

В раннем детстве мама рассказывала какие-то сказки: папа был чуть ли не капитаном дальнего плавания, космонавтом и разведчиком одновременно. Рассказы были такие фантастичные, что даже у ребенка не возникало сомнений, что это просто сказка. Но я росла, а ответа, который бы меня удовлетворил, все не находилось.

Помню, когда мне исполнилось лет 16 - 17, мы с мамой сильно поругались. Я поставила вопрос ребром: или она говорит мне всю правду, или я ухожу из дома. Я знала, что маме в тот момент было больно и сложно, но тогда не осознавала, насколько жестоко себя веду. Мама же сказала, что никакой интересной истории не существует, папа просто предпочел другую женщину и когда-нибудь она расскажет все, но потом.

Что я знала на момент того разговора? Мы переехали из другого региона, замужем мама никогда не была, с кем-либо из родственников не общается, ездить в родной город не хотела. Что я знала непосредственно про папу? У меня точно было не его отчество, это не сильно облегчало поиски - всего на одно имя в списке меньше.

А потом я забыла все это. Просто перестала приставать к маме с расспросами: ей было неприятно, а мне уже не так интересно. Вернее не так, мой личный интерес никуда не пропал, но любовь к маме перевешивала, потому перестала спрашивать. Но я бы не рассказывала эту историю, если бы на этом все и закончилось.

Однажды на улице я заметила мужчину. Вышла из дома, а он сидел на лавочке и смотрел прямо на меня. Может, показалось? Я пошла в магазин, прогулялась по парку, потом вернулась домой, а человек все еще сидел на том месте. И все так же смотрел на меня. Проходя мимо, окликнул меня и спросил: «Вы дочь Нади?» Этот странный человек оказался моим отцом. Не хотела знать прошлое, а оно само пришло и ждало меня на лавочке. Неприятное прошлое.

Разговор с отцом был достаточно коротким. Он мне быстро рассказал, как долго меня искал, ведь было неизвестно, куда именно уехала мама. И что давно хотел приехать, просто возможности не было. Выяснилось, что у меня есть младшая сестра. Правда, разница всего в два месяца дает повод задуматься. Под конец отец мне заявил, что вообще моя мать была не права, когда уехала и не дала возможности нам видеться. То есть во всем виновата моя мама?! Я даже дослушивать не стала, просто попросила оставить нас в покое. Развернулась и ушла. Когда же зашла в дом, увидела маму у открытого окна. Она все видела и, похоже, все слышала. Нам даже обсуждать ничего не пришлось.

Мама всегда была права. И не нужен мне такой папа, и правильно, что она уехала, правильно, что не рассказывала...

Ирина М.