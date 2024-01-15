Лучшие детские спектакли республики можно увидеть онлайн

Финальная часть фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье» стартовала в ПФО.

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Республика
15 января 2024  11:53
Автор:
Дмитрий Смирнов

Юбилейный пятый сезон фестиваля собрал 28 спектаклей, прошедщих строгий отбор к финалу. Из всех 14 регионов ПФО прошло по одной постановке.  ВС их можно посмотреть и оценить на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты»). и доступны для свободного просмотра. Окружной этап направлен на ознакомление со спектаклями, ставшими победителями регионального этапа, и проходит в январе-феврале. А определят имена лауреатов окружного этапа 27 марта в Ижевске.  У фестиваля есть несколько номинаций: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

«Спектакли представлены самых различных видов и жанров театрального искусства – драмы и комедии, сказки и мюзиклы, трагикомедии и фантастические истории, интерактивные спектакли и спектакли-игры, а также впервые представлены спектакли в жанре «небывальщины», рок-драма и нейро-драма, синтетический театр», – рассказали в пресс-службе Минкультуры РТ.

Стоит отметить, что этот проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

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Лучшие детские спектакли республики можно увидеть онлайн
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