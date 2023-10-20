Лучшие картингисты республики получили награды

Организаторы мероприятия – Федерация автомобильного спорта РТ, ГИБДД РТ и ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Эти соревнования были разделены на 15 классов. Заслуженные награды – кубки и памятные дипломы – получили 45 призеров.

Для сведения, за этот год картодромы Казани, Набережных Челнов и Сабинского района приняли 13 региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований по картингу.

Вручавший первую награду глава фонда «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, обратил внимание на особые заслуги недавно ушедшего от нас судьи всероссийской категории, председателя комитета по трассам Федерации автомобильного спорта РТ Евгения Шафранова.

«Давайте будем радоваться и ждать каждый год этот прекрасный день. День картингиста, день действующих чемпионов по картингу и день будущих чемпионов по различным видам автомобильного спорта», – заявил он в своей краткой речи.

Первый заместитель руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эльвира Ахметова, вручая приз, сказала: «От лица «Татмедиа» искренне поздравляю вас с победой. Ваши достижения – это результат упорного труда, долгих тренировок и стремления к победе. Картинг – спорт не простой, я хочу пожелать вам удачи, новых достижений и не снижайте обороты! Ребята, вы наше будущее, мы вами гордимся».

Список победителей во всех 15 классах:

«Микро 4Т» – Всеволод Шишкин, «КАМАЗ-мастер Юниор», Набережные Челны;

«Мини» – Валерий Матвеев, «КАМАЗ-мастер Юниор», Набережные Челны;

«Honda 200» – Зиннур Багаутдинов, «МАК-Титан», Казань;

«Стриж» – Данис Насибуллин, «Торнадо», Богатые Сабы;

«Пилот» – Виталий Авдеев, «МАК-Титан», Казань;

«Супер Мини» – Владимир Матвеев, «КАМАЗ- мастер Юниор», Набережные Челны;

«Кадет» – Егор Кузьмин, «МАК-Титан», Казань;

«Ротакс Макс Юниор» – Нияз Ахунов, «КАМАЗ-мастер Юниор», Набережные Челны;

«125А» – Рамзиль Юсупзянов, «Торнадо», Богатые Сабы;

«Национальный Юниор» – Рамазан Шамилов, «Шмель», Уруссу;

«Honda GX 270-юниор» – Андрей Кузин, «КАМАЗ-мастер Юниор», Набережные Челны;

«125Б» – Мурад Зиатдинов, «МАК-Титан», Казань;

«Восход» – Ильнар Галимов, «Торнадо», Богатые Сабы;

«Ротакс Макс» – Азат Бадретдинов, «КАМАЗ-мастер Юниор», Набережные Челны;

«Национальный» – Роман Шафранов, «МАК-Титан», Казань.