Лучшие коллекции молодых российских дизайнеров представили в Казани

Международная Неделя моды Volga Fashion Week собрала в Казани 40 российских дизайнеров, которые представили свои лучшие работы. Столица Татарстана на три дня стала точкой притяжения мира моды.



По словам автора и генерального продюсера Недели моды Юлианы Благовской, Volga Fashion Week - это уникальная стартовая площадка для молодых дизайнеров. Здесь они могут достойно заявить о себе, завязать деловые контакты и вывести свой бизнес на новый уровень. В мероприятии традиционно принимают участие и уже состоявшиеся бренды, и начинающие дизайнеры одежды и обуви, а также студенты учреждений профессионального образования в области дизайна и конструирования одежды.



По словам Юлианы Благовской, для моделей Неделя моды в Казани - это прекрасный шанс выйти на новый уровень развития, получить предложения и контракты ведущих дизайнеров, найти свое место в мире высокой моды и пополнить свое портфолио дефиле на площадке европейского масштаба.







Основной темой этого сезона стала мода нового поколения, экологичность и безопасность, а также одежда в период локдауна в сочетании с предновогодней магией. Юлиана Благовская отметила, что Неделя моды по-своему представит самые разные области интересов и актуальных идей.



«Мода - это отражение времени и часть мировой культуры. В современном мире она призвана предвосхищать будущее, как бы в дальнейшем не разворачивались события. Безусловно, опыт жизни во время пандемии и последовавшие глобальные изменения в мире отпечатаются в нашей обыденности, отразятся на всех сферах. Но как при этом изменится мода, что уйдет и что останется постоянным - вот о чем мы предлагаем поразмышлять вместе с нами. Мы не знаем, что будет в 2022 году, но полагаем, что мода стремится изменить мир к лучшему, сотворить чудо и стать для человечества примером новых позитивных изменений», - уверена Юлиана Благовская.



Много удивления и восторга вызвала у гостей коллекция нового стиля, который называют бомж-

стайл. Модный тренд уже захватил мир. Свойственна ему многослойность одежды, сочетание несочетаемого. Если к этому подойти со вкусом, то получается модно и своеобразно красиво. Еще одно преимущество нового тренда - преобладание комфорта и удобства над другими критериями.



Это свободный крой, мешковатые, большие и слегка растянутые вещи, рваные джинсы, драные колготки, нарочито неаккуратная бахрома и незашнурованные массивные ботинки на тракторной подошве. Вид их должен свидетельствовать о годах самоотверженной службы. Наблюдать за показом такой коллекции одно удовольствие. Зрители с нетерпением ждали выхода на подиум следующей модели, чтобы испытать новую порцию удивления и восторга.



Кстати, в этом году впервые в рамках Недели моды состоялась предновогодняя ярмарка, а также главный концептуальный маркет дизайнерской одежды для детей и взрослых, аксессуаров и предметов интерьера Volga Fashion Market.



