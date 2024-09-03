Лучшие молодые преподаватели Татарстана получат грант в полмиллиона рублей

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Республика
3 сентября 2024  12:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучший молодой преподаватель года – 2024». К участию приглашаются педагоги республики в возрасте до 35 лет включительно. Организаторами выступают Правительство Татарстана, Министерство по делам молодежи и Министерство образования и науки республики.

За первое место победитель получит 500 тысяч рублей, за второе – 350 тысяч, а за третье – 250 тысяч. Кроме этого, все победители станут членами Кадрового резерва Раиса РТ и получат поддержку в профессиональной деятельности. 

Конкурс пройдет в два этапа – заочный и очный. Участники не должны быть старше 35 лет, обязателны педагогический стаж не менее 2 лет, а также достижения научно-исследовательской деятельности и других проектах.

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