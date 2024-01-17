Лучший зимний двор выберут в Татарстане

Общественная палата РТ совместно с ИА «Татар-информ» с 17 января запускают конкурс «А у нас во дворе...». Суть его в том, что жители многоквартирных и частных домов должны продемонстрировать в интернете зимнее оформление своего двора. А голосование татарстанцев определит, какие из них самое красочное. Итоги конкурса должны подвести 31 января. Победителей будет трое. Бороться конкурсанты будут не только за общественное признание, но и за денежные призы.

Как принять участие?

Заявки на конкурс принимаются с 17 января до 21 января включительно. В конкурсе могут участвовать жители как частных домов, так и многоквартирных.

Для этого нужно будет сделать фотографии или видео и написать небольшой комментарий о новогоднем украшении своего двора.

Информацию нужно прислать на почту info@tatar-inform.ru с пометкой «На конкурс». Также можно выложить фотографии или видео на своей страничке во «ВКонтакте» с хештегом #аунасводвореТИ. Профиль пользователя для участия конкурса должен быть открытым.

Как проголосовать?

Отдать голос за самое оригинальное украшение двора можно будет на сайте и в Telegram-канале «Татар-информа» с 23 по 29 января 2024 года.