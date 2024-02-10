Лучшим молодым преподавателем в Татарстане стала Юлия Тимошина из КНИТУ

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Республика
10 февраля 2024  11:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Победительница первого республиканского конкурса «Лучший молодой преподаватель» Юлия Тимошина из Казанского национального исследовательского технологического университета является доктором технических наук, профессором и доцентом кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов.

Диплом победителя и денежное вознаграждение размером в 500 тысяч рублей она получила из рук министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и Раиса РТ Рустама Минниханова. Молодой преподаватель вошла в число кадровых резервистов Раиса РТ.

Второе место по результатам конкурса заняла старший преподаватель кафедры гигиены, медицины труда Казанского государственного медицинского университета Анастасия Абляева и выиграла 350 тысяч рублей. За третье место доцент кафедры энергообеспечения предприятий, строительства зданий и сооружений, кандидат технических наук Казанского государственного энергетического университета Линар Шарафутдинова получил 250 тысяч рублей. Суперфиналисты по решению Рустама Минниханова также поощрялись премией размером в 100 тысяч рублей. 

Конкурс проводился в конце прошлого года, объявленного Годом педагога и наставника. Награждение прошло в Год научно-технологического развития в Татарстане. Отмечается, что больше 150 татарстанцев изъязвили желание принять участие в конкурсе. Их ожидали очные и заочные испытания.

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