Лукашенко похвалил сельское хозяйство Татарстана

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» высоко оценил уровень развития агропромышленного комплекса Татарстана.

«В Татарстане хорошо развито собственное сельскохозяйственное производство», — отметил белорусский лидер. Он подчеркнул активное сотрудничество между Беларусью, Татарстаном и Башкортостаном в сфере продовольственных поставок. По словам Лукашенко, белорусская продукция пользуется устойчивым спросом в регионе благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

Раис Татарстана Рустам Минниханов ранее заявлял о полной продовольственной безопасности республики, включая обеспеченность кормами для животноводства.

Напомним, что во время визита на саммит БРИКС в Казани Лукашенко знакомился с местной продукцией, включая знаменитый татарский чак-чак и изделия вертолётного завода.