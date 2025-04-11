Лукашенко похвалил сельское хозяйство Татарстана

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Россия/Мир
11 апреля 2025  13:10

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» высоко оценил уровень развития агропромышленного комплекса Татарстана.

«В Татарстане хорошо развито собственное сельскохозяйственное производство», — отметил белорусский лидер. Он подчеркнул активное сотрудничество между Беларусью, Татарстаном и Башкортостаном в сфере продовольственных поставок. По словам Лукашенко, белорусская продукция пользуется устойчивым спросом в регионе благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

Раис Татарстана Рустам Минниханов ранее заявлял о полной продовольственной безопасности республики, включая обеспеченность кормами для животноводства.

Напомним, что во время визита на саммит БРИКС в Казани Лукашенко знакомился с местной продукцией, включая знаменитый татарский чак-чак и изделия вертолётного завода.

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