Львицу из челнинской школы «Тулпар" пристроили в скандально известный передвижной зоопарк "Барс»

Львицу Кияру перевели в скандально известный передвижной зоопарк «Барс», сообщил руководитель общественного движения «Народная инициатива» Роман Ваганов «Челнинским известиям».

Эколог-общественник рассказал, что сейчас идет пристройство животных из «Тулпара», так как Центральный аппарат Россельхознадзора отказал в выдаче лицензии на деятельность зоопарка.

Активист обеспокоен дальнейшей судьбой животного:

«Отдать животное в передвижной зоопарк, все равно что обречь его на гибель или, по крайней мере, на мучительное существование!» – отмечает Ваганов.

Также Ваганов рассказал, что после освещения истории с отказом зоопарку «Тулпар» в лицензии, с ним связались московские зоозащитники, которые выразили готовность помочь в пристройке челнинских животных.