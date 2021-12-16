 Львицу из челнинской школы «Тулпар" пристроили в скандально известный передвижной зоопарк "Барс»
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Львицу из челнинской школы «Тулпар" пристроили в скандально известный передвижной зоопарк "Барс»

Экоактивист Роман Ваганов обеспокоен дальнейшей судьбой животного.

Республика
16 декабря 2021  10:28
Автор:
Николай Лукоянов

Львицу Кияру перевели в скандально известный передвижной зоопарк «Барс», сообщил руководитель общественного движения «Народная инициатива» Роман Ваганов «Челнинским известиям».

Эколог-общественник рассказал, что сейчас идет пристройство животных из «Тулпара», так как Центральный аппарат Россельхознадзора отказал в выдаче лицензии на деятельность зоопарка.

Активист обеспокоен дальнейшей судьбой животного:

«Отдать животное в передвижной зоопарк, все равно что обречь его на гибель или, по крайней мере, на мучительное существование!» – отмечает Ваганов.

Также Ваганов рассказал, что после освещения истории с отказом зоопарку «Тулпар» в лицензии, с ним связались московские зоозащитники, которые выразили готовность помочь в пристройке челнинских животных.

 

 

 

 

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