«Люби. Созидай. Вдохновляй»: в Татарстане пройдут образовательные сессии для молодежи

В РТ с сентября по октябрь состоятся пять проектных образовательных сессий под названием «Люби. Созидай. Вдохновляй». Они будут посвящены, к примеру, здоровью, творческому и профессиональному развитию. На сессиях запланировано участие различных экспертов.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина. Отметим, для участия в сессиях необходимо зарегистрироваться на сайте www.minmolrtsession.ru.

- Чтобы участвовать в какой-либо сессии, необходимо пройти через заявочную кампанию, - уточнила она. - Для каждой сессии она своя. Где-то, к примеру, нужно написать историю своей семьи или же рассказать о своих проектах, поделиться предложениями.

Итак, первая сессия пройдет с 3 по 5 сентября в Иннополисе и будет посвящена профессиональному развитию молодых преподавателей. С 10 по 12 сентября в загородном комплексе «Мингер» обсудят психологическое и физическое здоровье семьи. В молодежном центре «Волга» с 17 по 19 сентября пройдет сессия «Омтылыш: про карьеру» - темой станет профессиональный рост людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одна образовательная сессия запланирована с 11 по 13 октября в молодежном центре «Волга», она будет посвящена теме лидерства на государственной службе для молодых управленцев.

И наконец, последнюю сессию, посвященную семье, проведут в молодежном центре «Волга» с 16 по 18 октября.