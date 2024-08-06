«Люби. Созидай. Вдохновляй»: в Татарстане пройдут образовательные сессии для молодежи

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Республика
6 августа 2024  10:00
Автор:
Елизавета Черкина

В РТ с сентября по октябрь состоятся пять проектных образовательных сессий под названием «Люби. Созидай. Вдохновляй». Они будут посвящены, к примеру, здоровью, творческому и профессиональному развитию. На сессиях запланировано участие различных экспертов. 

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина. Отметим, для участия в сессиях необходимо зарегистрироваться на сайте www.minmolrtsession.ru.

- Чтобы участвовать в какой-либо сессии, необходимо пройти через заявочную кампанию, - уточнила она. - Для каждой сессии она своя. Где-то, к примеру, нужно написать историю своей семьи или же рассказать о своих проектах, поделиться предложениями. 

Итак, первая сессия пройдет с 3 по 5 сентября в Иннополисе и будет посвящена профессиональному развитию молодых преподавателей. С 10 по 12 сентября в загородном комплексе «Мингер» обсудят психологическое и физическое здоровье семьи. В молодежном центре «Волга» с 17 по 19 сентября пройдет сессия «Омтылыш: про карьеру» - темой станет профессиональный рост людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одна образовательная сессия запланирована с 11 по 13 октября в молодежном центре «Волга», она будет посвящена теме лидерства на государственной службе для молодых управленцев. 

И наконец, последнюю сессию, посвященную семье, проведут в молодежном центре «Волга» с 16 по 18 октября. 

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