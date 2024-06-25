Женщину осудят за дебош в поезде, следовавшем из Казани в Канаш

47-летняя жительница Татарстана станет фигуранткой уголовного дела после того, как устроила пьяный дебош в пригородном поезде, следовавшем по маршруту Казань-Канаш. Об этом пишет «Татар-информ».

Инцидент произошел еще в апреле этого года. Как сообщили в правоохранительных органах Чувашии, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя вызывающе и агрессивно по отношению к другим пассажирам. На замечания не реагировала, а когда сотрудница РЖД попыталась утихомирить дебоширку, та набросилась на нее с кулаками.

Кульминацией «пьяного тура» стала остановка поезда по требованию дебоширки. На станции Кибечи женщина сорвала стоп-кран. Унять разбушевавшуюся пассажирку и снять ее с поезда смогли только прибывшие на место сотрудники транспортной безопасности.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ей предстоит держать ответ за свои действия перед судом.