Любовь Мишина: Участвую в каждых выборах, потому что это мой гражданский долг

- Обязательно участвую в каждых выборах, потому что это мой гражданский долг, - объяснила свою позицию «КВ» Любовь Николаевна. – Сегодня в нашей стране большое событие – мы выбираем президента.

Напомним, в России с сегодняшнего дня впервые в истории стартуют трехдневные выборы президента страны. Они пройдут 15, 16 и 17 марта. Главу государства будут выбирать на 6 лет, то есть до 2030 года. В утвержденном бюллетене четыре кандидата. Это самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.