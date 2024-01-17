Людям важны не только соцвыплаты, но и возрождение духовности и семейных ценностей

Глава министерства труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что нацпроект «Демография» в Татарстане реализован с положительными результатами. В республике на данный момент господдержкой пользуется более 50,2 тысячи многодетных семей.

Эльмира Амировна уточнила, что выросло и число многодетных семей: десятилетие назад их было чуть больше 24 тысяч, а на сегодня - свыше 50 тысяч. Во многом число многодетных семей увеличилось как раз благодаря нацпроекту «Демография», подчеркнула глава ведомства. К примеру, многодетные семьи не оплачивают пребывание детей в детском саду. Также семьи с маленькими детьми могут ежегодно получать компенсацию в 10 тысяч рублей за лекарства. Министр напомнила, что на сегодня в республике реализуется 61 мера соцподдержки. Помощь получают 1,2 млн жителей.

- Каждый второй рубль, проведенный через министерство труда, занятости и соцзащиты в прошлом году, пошел на поддержку семьи с детьми. А это более 30 млрд рублей, - сказала Зарипова.

Кроме поддержки молодых семей и детей, будет продолжено и развитие мер социальной поддержки старшего поколения, отметила Зарипова. Планируется, к примеру, запустить отдельный чат-бот «Забота» для пенсионеров.

Замглавы Министерства труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов сообщил, с 1 января 2023 года была запущена целостная система мер поддержки семьи. До 380 тысяч получают сегодня мамы после рождения ребенка, предусмотрены пособия и для семей с детьми до 17 лет, подчеркнул он.

- Вспомните, еще 15 лет назад по 50 рублей мамам платили! Семья сегодня - не только ячейка общества, но и ее главная ценность, - отметил Пудов. - Семья будет крепкой, если государство создаст условия для ее постоянного дохода. Именно поэтому в стране все больше возможностей, чтобы этот доход формировался.

Пудов затронул тему безработицы. Он отметил, что сейчас переобучение пройти можно не только безработному, но и работающему. К тому же обратиться в центр занятости может тот, кто еще не уволился, но думает о новой работе.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заметил, что ситуация на рынке труда поменялась в лучшую сторону. В пандемию, напомнил он, безработными числились порядка 4 млн человек в стране, а сегодня - это около 400 тысяч.

Депутат Госдумы VII созыва Ольга Павлова убеждена, что против России идет гибридная война и в противостоянии с ней важны и развивающаяся демография, и возрождение семейных ценностей. Это своего рода запрос общества, который был услышан Президентом РФ.

- Мудрость Владимира Путина в том, что он умеет слушать и слышать людей, - отметила Павлова. - Людям важны не только соцвыплаты, но и возрождение истории, духовности, истинных семейных ценностей. Обороноспособность нашей страны, развитие рынка труда, безопасность связаны с демографическим фактором. Семья - будущее нашего общества.

Министр труда и социальной политики ЛНР Елена Макаренко сказала, что Год семьи актуален и для новых российских регионов.

- Жители новых российских регионов активно пользуются выплатами для семей с детьми, - подчеркнула она. - До вхождения в состав России в ЛНР был отток населения, а поддержка семей позволяет семьям остаться в регионе. Многодетных становится больше. К примеру, у нас есть семьи, где детей по 13, 15. У нас свыше 10 семей, где детей больше 18! Очень много семей с тремя детьми.

Руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог» в РТ Марсель Гильмеев сообщил, что, по данным исследования информированности татарстанцев о нацпроекте «Демография», жители РТ в курсе всех изменений, происходящих в республике. Наиболее высоко татарстанцы оценивают важность поддержки семей с детьми и ощущают изменения, которые происходят в этой сфере.