 Лыжная база «Дубравная» в Казани откроется в новом месте
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Лыжная база «Дубравная» в Казани откроется в новом месте

Земельный участок, где раньше располагался объект, выкупили на нужды мечети.

Город
21 июня 2023  17:39
Автор:
Валерий Саидов

В Казани лыжная база «Дубравная» переедет на новое место. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов.

«Лыжная база начнет работу в новом зимнем сезоне всновом месте, которое пока уточняется. Ведутся активные работы по выделению подходящего земельного участка», — отметили в пресс-службе администрации районов.

Земельный участок, на территории которого раньше располагалась лыжная база, был выкуплен властями Казани на нужды мечети. При этом вырубать лес на этой территории не планируется.

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Лыжная база «Дубравная» в Казани откроется в новом месте