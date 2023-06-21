Лыжная база «Дубравная» в Казани откроется в новом месте

В Казани лыжная база «Дубравная» переедет на новое место. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов.

«Лыжная база начнет работу в новом зимнем сезоне всновом месте, которое пока уточняется. Ведутся активные работы по выделению подходящего земельного участка», — отметили в пресс-службе администрации районов.

Земельный участок, на территории которого раньше располагалась лыжная база, был выкуплен властями Казани на нужды мечети. При этом вырубать лес на этой территории не планируется.