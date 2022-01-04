Лыжный забег в казанском лесопарке Лебяжье перенесен на 8 января из-за морозов

Организаторы решили перенести семейный лыжный турнир в лесопарке Лебяжье на 8 января из-за наступивших морозов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Всем решившим принять участие в забеге нужно будет преодолеть дистанцию в один километр. Гостей и участников будут ждать призы, медали, а также музыка и сладкие угощения. Также на площадке будет организована детская зона.

Принять участие в турнире смогут все желающие всех возрастов, предварительно регистрироваться не нужно. Сбор участников будет проходить у здания спортивной базы «Динамо». Соревнование начнется в 11:00.