Лжериелтор из Казани предстанет перед судом за хищение 2,5 млн рублей

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Город
10 октября 2024  11:19

В Казани прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в сфере недвижимости.

Следствие установило, что обвиняемая, являясь директором компании «Гарант недвижимости», с февраля 2019 по декабрь 2021 года обманным путем завладела более чем 2,5 млн рублей, принадлежавших шести жителям Татарстана.

Действуя по заранее продуманной схеме, она предлагала потерпевшим услуги по продаже квартир в Казани, получала от них деньги, но свои обязательства не выполняла.

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