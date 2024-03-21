Участок М-12 в Казани обошелся в рекордную сумму

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал газете «Ведомости» о том, во сколько властям обошлось строительство казанского участка трассы М-12.

По словам Хуснуллин, эта трасса обошлась в 910 млрд рублей. 350 млрд бюджет получил ещё в период строительства в виде прямых налоговых поступлений.

Дороги «Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень» протянется на 1,9 тысяч км. За 20 лет через налоговый потенциал, который развивается вокруг М-12, бюджет получит 1,8 триллиона рублей доходов, так что проект полностью себя окупает.