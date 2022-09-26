Призывная комиссия Набережных Челнов на время мобилизации переедет в ДК «Камаз»

Первичный прием документов военнообязанных будет проводиться в Доме культуры «Камаз», а не в военном комиссариате. Об этом на утреннем совещании сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«С учетом погодных условий, военнообязанные, прибывающие по повестке в военный комиссариат, должны пройти проверку документов, собеседование, ожидание в нормальных условиях, в теплых помещениях. Ожиданий не должно быть на улице», – подчеркнул мэр.

По его словам, существующие здания военного комиссариата не приспособлены для большого количества приема граждан.

«Поэтому первичный прием военнообязанных будет проводиться в ДК «Камаз» со всеми комфортными условиями», – заключил Магдеев.