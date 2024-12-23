Магдеев требует проверки укрытий в Челнах после атаки БПЛА в Казани

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев открыл утреннее совещание обсуждением событий, произошедших в Казани, где была зафиксирована атака беспилотников. В ответ на инцидент в Челнах состоялось экстренное совещание с участием всех профильных служб.

Сегодня Магдеев снова акцентировал внимание на необходимости тщательной проверки укрытий: «Нужно пересмотреть алгоритмы действий управляющих компаний, местных жителей и старших по домам. Ожидаю от коллег предложений, чтобы совместно с управляющими компаниями установить единый порядок взаимодействия в случае чрезвычайной ситуации. Мы должны быть готовы ко всему! Наша страна проводит специальную военную операцию вот уже третий год», — подчеркнул он.

Магдеев также отметил, что в субботу утром Казань подверглась атаке дронов. «Вы уже знаете о последствиях. К счастью, обошлось без человеческих жертв, однако есть серьезные разрушения в жилых домах. Атака была направлена не только на промышленные объекты, но и, в первую очередь, на жилые кварталы. Нужно учитывать, что это произошло рано утром в субботу, когда люди расслаблялись после трудовой недели», — добавил он на совещании.

Градоначальник отметил, что в настоящее время остается много нерешенных вопросов, связанных с укрытиями.

«Снова необходимо исследовать алгоритмы действий управляющих компаний и взаимодействия с жильцами. Жду предложений и новой отработки взаимодействия с управляющими компаниями», — заключил мэр.