Магнитная буря ожидается в начале марта: рекомендации для метеочувствительных людей

Российские учёные из Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) предупредили о приближающейся магнитной буре, которая начнётся вечером 4 марта и продлится до конца 5 марта. Согласно прогнозу, опубликованному на официальном сайте института, интенсивность геомагнитного возмущения составит 5 баллов по 10-балльной шкале, что соответствует уровню G1 по международной классификации.

Пик активности магнитной бури придётся на ночь с 4 на 5 марта. В этот период возможны колебания геомагнитного поля, которые могут негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. Среди возможных симптомов — головные боли, перепады артериального давления, слабость и общее недомогание.

Специалисты рекомендуют в дни магнитной бури уделить особое внимание своему здоровью: избегать стрессовых ситуаций, снизить физические нагрузки, больше отдыхать и поддерживать водный баланс. Эти меры помогут минимизировать влияние космического возмущения на организм.