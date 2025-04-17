Майские выходные в Татарстане: как оплачивают труд в праздники

В мае у жителей Татарстана, работающих по пятидневке, будет два длинных выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Однако некоторые будут трудиться в эти дни. Оплата в праздники зависит от графика работы.

Длинные выходные связаны с Праздником Весны и Труда (1 мая) и Днем Победы (9 мая). Дополнительные выходные 2 и 8 мая появились из-за переноса дней отдыха с 4 января и 23 февраля. 3, 4, 10 и 11 мая — обычные суббота и воскресенье.

Официально праздничными считаются только 1 и 9 мая. Работа в эти дни оплачивается в двойном размере по Трудовому кодексу. Можно вместо доплаты взять отгул.

В остальные дни мая оплата зависит от графика. Если 2, 3, 4, 8, 10 и 11 мая — выходные по расписанию, труд оплачивается вдвойне. Если эти дни рабочие (например, при сменном графике), зарплата начисляется в обычном размере.