МакSим продает свой Maybach ради тяжелобольных детей

Уроженка Казани певица МакSим выставила на благотворительный аукцион свой автомобиль Mercedes-Benz Maybach S-класса 2016 года выпуска. Стартовая цена лота составила 3 млн рублей. Все вырученные средства будут направлены в фонд помощи тяжелобольным детям «Чистые души».

На данный момент ставка на автомобиль достигла 5 млн 100 тысяч рублей. Президент фонда, оперная дива Марина Нетребко, поблагодарила певицу за поддержку.

В видеообращении на странице лота МакSим рассказала, что доверяет фонду и хочет лично участвовать в судьбах его подопечных. По словам певицы, роскошный автомобиль достоин более благородной миссии, а ей самой следует быть скромнее.

МакSим призналась, что в салоне этого Maybach, который она сравнивает с комфортабельным кораблем, были написаны несколько ее любимых песен.