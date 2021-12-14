Семилетний Егор из Россоши написал письмо Путину с просьбой прокатить его на танке

Семилетний мальчик Егор отправил письмо на имя Путина с просьбой покатать его на танке «Т90». В ответ ему пришло официальное письмо от командира войсковой части 89425 гвардии генерал-лейтенанта Иванова. Оба письма опубликовали в социальных сетях.

«Как известно, Егор, в преддверие новогодних праздников самые заветные желания должны обязательно исполняться, поэтому приглашаю тебя, Егор, и твоих родителей воплотить желание в жизнь на один из полигонов общевойсковой армии» – пишет генерал-лейтенант Иванов.

Мальчик отправил письмо, проиллюстрировав его рисунками танка и флага РФ. Ответное датировано 10 декабря.