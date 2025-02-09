Малые хозяйства Татарстана: Рост производства и господдержка

Малые формы хозяйствования в Татарстане в прошлом году произвели продукции на 142,2 млрд рублей, что составляет 42% от общего объема производства всех категорий хозяйств. Об этом сообщил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров.

В республике насчитывается 401 тыс. личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и 2600 фермерских хозяйств, которым уделяется особое внимание. В 2023 году на поддержку ЛПХ из республиканского бюджета было выделено 448 млн рублей, которыми воспользовались 43 800 хозяйств. В 2024 году финансирование на эти цели увеличено до 527 млн рублей.