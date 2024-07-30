Малый бизнес бесплатно научат работать с электронными торговыми площадками

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Республика
30 июля 2024  17:07
Автор:
Дмитрий Смирнов

Центр «Мой бизнес», подведомственный Министерству экономики РТ, реализует программу повышение цифровой грамотности для предпринимателей и самозанятых.

В её рамках специалисты обучают сотрудников компаний, относящихся к МСП и самозанятых, по курсу «Повышение квалификации по работе на маркетплейсах». Обучение бесплатное. Достаточно зарегистрироваться как предприниматель на территории республики.  

Программа является составной частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова озвучила следующую информацию: по состоянию на I квартал текущего года в Татарстане ведут торговлю на электронных площадках свыше 62,5 тысяч предпринимателей.

За два года работы программы обучились более 200 специалистов.

Курс включает следующие разделы:
— основные тренды российского рынка e-commerce, знакомство с маркетплейсом;
— регистрация личного кабинета на маркетплейсе;
— создание карточек товаров, SEO-оптимизация названия и описания карточки товара;
— разбор ошибок в описаниях товаров, создание описания товара;
— модели работы на маркетплейсе, работа со склада маркетплейса;
— модели работы на маркетплейсе, работа со склада продавца;
— маркетинговые инструменты на маркетплейсе;
— структуризация и автоматизация работы, внутренняя аналитика и работа с отчетами.

В конце обучения предусмотрена итоговая аттестация. По ее результатам выдается удостоверение.

Подать заявку на обучающий курс можно на цифровой платформе МСП.РФ (мсп.рф) в разделе «Меры поддержки бизнеса».

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