Малый бизнес бесплатно научат работать с электронными торговыми площадками

Центр «Мой бизнес», подведомственный Министерству экономики РТ, реализует программу повышение цифровой грамотности для предпринимателей и самозанятых.

В её рамках специалисты обучают сотрудников компаний, относящихся к МСП и самозанятых, по курсу «Повышение квалификации по работе на маркетплейсах». Обучение бесплатное. Достаточно зарегистрироваться как предприниматель на территории республики.

Программа является составной частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова озвучила следующую информацию: по состоянию на I квартал текущего года в Татарстане ведут торговлю на электронных площадках свыше 62,5 тысяч предпринимателей.

За два года работы программы обучились более 200 специалистов.

Курс включает следующие разделы:

— основные тренды российского рынка e-commerce, знакомство с маркетплейсом;

— регистрация личного кабинета на маркетплейсе;

— создание карточек товаров, SEO-оптимизация названия и описания карточки товара;

— разбор ошибок в описаниях товаров, создание описания товара;

— модели работы на маркетплейсе, работа со склада маркетплейса;

— модели работы на маркетплейсе, работа со склада продавца;

— маркетинговые инструменты на маркетплейсе;

— структуризация и автоматизация работы, внутренняя аналитика и работа с отчетами.

В конце обучения предусмотрена итоговая аттестация. По ее результатам выдается удостоверение.

Подать заявку на обучающий курс можно на цифровой платформе МСП.РФ (мсп.рф) в разделе «Меры поддержки бизнеса».