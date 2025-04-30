Малый бизнес Татарстана растёт, несмотря на санкции

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Республика
30 апреля 2025  09:56

В Татарстане продолжает увеличиваться число предпринимателей: за первый квартал 2025 года их количество выросло на 1,8%, превысив 181 тысячу. Регион удерживает первое место в ПФО по развитию малого и среднего бизнеса (МСП).

С начала года предприниматели республики получили господдержку на сумму свыше 16 млрд рублей. Льготное финансирование по ставкам от 1% до 9,5% доступно для приоритетных отраслей — промышленности, IT, строительства, логистики и туризма.

Несмотря на санкции, бизнес Татарстана адаптируется: компании налаживают новые поставки и увеличивают производство. Для консультаций по мерам поддержки работает Единый контакт-центр: 8 (843) 524-90-90.

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