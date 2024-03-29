Малый и средний бизнес Татарстана за год по нацпроекту получил 87 млрд рублей

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Республика
29 марта 2024  08:54
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане за 2023 год по различным программам помощи и особенно по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» представители бизнеса  получили материальную поддержку на общую сумму в 87 млрд рублей.

Оказанные меры поддержки обеспечили инвестиции в расширение производства малого и среднего бизнеса.

Работа продолжится и в этом году, ведь основополагающей мерой поддержки является финансовая. Нацпроект реализует федеральные программы льготного кредитования. Республика предлагает льготные микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства, поручительства Гарантийного фонда, льготный лизинг, субсидии и гранты.

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