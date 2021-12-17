Мама в городе: какие пособия на детей можно получить в 2022 году в Татарстане

Ежемесячное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности

Эта выплата заменила единовременное пособие по постановке на учет до 12-й недели беременности, которое составляло около 700 рублей и было отменено с 1 июля 2021 года.

Условия: подать заявление на эту выплату можно с 6-й до 12-й недели (включительно) беременности. Женщина должна встать на учёт в женской консультации до 12-й недели и посещать её на сроках 10-14, 18-22, 30-32 недели. Среднедушевой доход всех членов семьи не должен превышать одного прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Татарстане с 2022 года это 10 204 рубля.

Сколько: 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в Татарстане, то есть половина от 11122 рублей, итого 5561 рубль ежемесячно до конца беременности.

Пособие по беременности и родам

В народе эти деньги принято называть «декретными». Они выплачиваются единоразово и назначаются за 70 дней до родов и 70 дней после. Для многоплодной беременности или родов с осложнениями срок отпуска дольше.

Условия: Декретные выплаты положены работающим женщинам, уволенным в связи с ликвидацией компании или ИП, а также студенткам дневных отделений ссузов и вузов. За выплатой декретница обращается в бухгалтерию по месту работы. На руках — заявление на пособие, заявление на отпуск и больничный лист из женской консультации. Работодатель передаст пакет документов в Фонд социального страхования, а тот перечислит пособие напрямую будущей маме. Выплата должна поступить не позднее чем за 3 календарных дня до начала отпуска.

Сколько: «Декретные» рассчитываются по простой формуле: доходы за 2 последних календарных года надо разделить на количество дней в этом периоде и умножить на количество дней декрета. На сайте ФСС создан калькулятор, который за вас рассчитает размер пособия. Максимальная выплата составляет почти 360 164 рубля при появлении одного ребенка.

Единовременная выплата при рождении ребенка

Эти деньги положены, как официально трудоустроенным, так и безработным. безработные. Если оба родители трудоустроены, пособие может быть выплачено любому из них, но приоритет у мамы. Если оба безработные — тоже можно выбрать получателя.

Условия: Официально трудоустроенный родитель обращается за выплатой в бухгалтерию работодателя, а безработный — в МФЦ. Заявление можно подать только в первые полгода жизни ребенка. Необходимый пакет документов: заявление, свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя с отметкой о факте рождения ребенка и его регистрации, трудовые книжки обоих родителей, реквизиты счета в кредитной организации, на который поступят деньги. В течение десяти дней со дня подачи документов пособие должно быть назначено.

Сколько: до 1 февраля 2022 года сумма пособия при рождении почти 18 890 рублей, затем — 19 981 рубль. Размер выплаты не зависит от заработка мамы или папы.

Фото: © kzn.ru

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Несмотря на то, что отпуск предоставляется до трех лет, пособие выплачивается лишь до полутора. Его можно оформить на маму, папу, бабушку или любого человека, который осуществляет уход за ребенком.

Условия: официально трудоустроенный родитель, чаще это всё-таки мама, обращается к работодателю. Он уже связывается с ФСС, который и будет перечислять выплаты напрямую родителю. Необходимые документы: заявление на предоставление отпуска для, заявление на получение пособия, свидетельство о рождении ребенка, справка с работы другого родителя о том, что он не использует отпуск и не получает пособие.

Безработные также имеют право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, но нужно сделать выбор — либо пособие по безработице, либо пособие по уходу за ребенком. В любом случае документы подаются через орган соцзащиты.

Пособие будет назначено в течение 10 дней после того, как родитель направил документы. Затем деньги будут поступать с 1-го по 15-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Сколько: на сайте ФСС есть калькулятор, но можно сделать расчет и по формуле. Возьмите сумму выплаченных зарплат за два года. Ее надо умножить на 730 дней. Это число умножается на ставку пособия, равную 40%, а затем на среднее число дней в среднем в месяце, что равно 30,4. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — чуть больше 7490 рублей, максимальный — почти 31 280 рублей.

Ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до 3 лет

С 2020 года компенсационная выплата по уходу за ребенком до трех лет, которая равнялась 50 рублям в месяц, фактически была вытеснена. Теперь пока первому или второму ребенку, родившемуся после 1 января 2020 года, не исполнится три года, можно получать ежемесячное пособие. Пособие в 50 рублей могут получать только мамы или папы детей, родившихся до 1 января 2020 года.

Условия: Выплату может получать только мама, при этом и она, и ребенок должны быть гражданами России. Необходимый пакет документов нужно предоставить либо работодателю, либо в орган соцзащиты, если мама безработная. Понадобятся свидетельство о рождении ребенка, трудовая книжка и ее копия, копия приказа о предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком.

Финансовая поддержка полагается семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в Татарстане за второй квартал предыдущего года. То есть с января ориентируемся на показатели 2021 года. Во втором квартале 2020 года в Татарстане прожиточный минимум для трудоспособного населения был 10 294 рубля.

Источники финансирования у пособия до трех лет разные — на первого ребенка деньги выделяются из федерального бюджета, поэтому нужно обращаться к работодателю или в органы соцзащиты. На второго ребенка сумму ежемесячной выплаты вычитают из материнского капитала, поэтому для назначения нужно подавать заявление в Пенсионный фонд России.

Сколько: ежемесячно выплачивается составит один региональный прожиточный минимум на ребенка, установленный за второй квартал предыдущего года. В Татарстане это 9713 рублей.

Фото: © kzn.ru

Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет

С 2021 года размер выплаты варьируется в зависимости от доходов малообеспеченной семьи.

Условия: во-первых, среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе. В Татарстане это 10622 рубля. Расчет ведется по формуле: общие доходы семьи за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца обращения разделить на 12 и разделить на количество членов семьи. Во-вторых, все взрослые члены семьи должны иметь доход либо уважительную причину его отсутствия. В третьих, у заявителей проверят имущественную обеспеченность, которая не должна превышать установленных норм. Речь идет о жилье, земельных участках, банковских вкладах, транспорте. Заявление может подать любой из родителей на сайте Госуслуг или через МФЦ.

Сколько: сумма выплаты считается от размера регионального прожиточного минимума для детей. В Татарстане это 9995 рублей. Есть базовый размер — 50%, то есть 4997,5 рубля в месяц для республики. Если среднедушевой доход с учётом базовой выплаты не превысил прожиточного минимума, выплачивается 75%. Выплата в 100% полагается тем семьям, где среднедушевой доход с учётом выплаты в размере 75% не превысил прожиточного минимума.

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет

Это новая мера поддержки, рассчитанная на малоимущих родителей, которые в одиночку воспитывают детей указанного возраста.

Условия: доход в семье не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания ( для татарстанцев это 10204 рубля). Семья подходит под критерии, если второй родитель ребенка от 8 до 17 лет должен платить алименты по решению суда, не указан в документах, умер или пропал без вести. Если отец вписан со слов матери — выплату тоже назначат. Кроме того, все взрослые члены семьи должны иметь доход либо уважительную причину его отсутствия, а их имущество укладывается в утвержденный перечень. Заявление можно подать через портал Госуслуг или лично в ПФР. Решение должно поступить в течение 30 рабочих дней.

Сколько: размер пособия составляет 50% прожиточного минимума для детей в регионе, то есть 4997,5 рубля.