В Мамадыше пройдут соревнования по моторалли с 7 по 10 августа

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Республика
26 июля 2025  11:33

С 7 по 10 августа Мамадышский район примет соревнования – Чемпионат Республики Татарстан по моторалли. Спортивное мероприятие под названием «Сила Камы» соберет экипажи на мотовездеходах SSV со всего региона.

Трехэтапные соревнования начнутся с административных проверок и 20-километрового пролога. Основная часть гонки пройдет в субботу и воскресенье, когда участникам предстоит преодолеть специальные участки общей протяженностью 360 км. Организаторы предусмотрели сервисные зоны и заправочные пункты между этапами.

Чемпионат проводится при поддержке Федерации мотоциклетного спорта РТ и администрации Мамадышского района. В прошлом году район уже принимал крупный фестиваль техники и спорта с аналогичным названием, что подтверждает его статус центра экстремальных видов спорта в Татарстане.

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