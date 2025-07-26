В Мамадыше пройдут соревнования по моторалли с 7 по 10 августа

С 7 по 10 августа Мамадышский район примет соревнования – Чемпионат Республики Татарстан по моторалли. Спортивное мероприятие под названием «Сила Камы» соберет экипажи на мотовездеходах SSV со всего региона.

Трехэтапные соревнования начнутся с административных проверок и 20-километрового пролога. Основная часть гонки пройдет в субботу и воскресенье, когда участникам предстоит преодолеть специальные участки общей протяженностью 360 км. Организаторы предусмотрели сервисные зоны и заправочные пункты между этапами.

Чемпионат проводится при поддержке Федерации мотоциклетного спорта РТ и администрации Мамадышского района. В прошлом году район уже принимал крупный фестиваль техники и спорта с аналогичным названием, что подтверждает его статус центра экстремальных видов спорта в Татарстане.