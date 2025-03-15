Марат Гатин назначен помощником Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил Марата Гатина своим помощником. В новой должности Гатин будет курировать вопросы, связанные с деятельностью Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». О назначении стало известно в ходе традиционного республиканского совещания в Доме Правительства региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Лилия Галимова.

Марат Гатин имеет богатый опыт работы в сфере международных отношений и взаимодействия с исламским миром. Он родился 25 сентября 1976 года в Арске. В 2001 году окончил институт «Буус Аль-Исламия» при университете «Аль-Азхар» в Каире по специальности «Арабский язык и основы ислама», а также Казанский государственный педагогический университет по специальности «Филология».

Свою карьеру Гатин начал в Департаменте внешних связей Президента Республики Татарстан, где занимал должности главного советника и заведующего сектором стран Азии и Африки. С декабря 2010 года он возглавил Управление Президента РТ по взаимодействию с религиозными объединениями.

В марте 2018 года Марат Гатин был назначен руководителем Российского центра науки и культуры в Александрии (Египет), а в 2021 году переехал в Каир, где возглавил аналогичный центр. На этой должности он проработал до марта 2025 года, после чего вернулся в республику Татарстан.

Новое назначение Марата Гатина подчеркивает важность укрепления связей между Россией и исламским миром, а также его профессиональный опыт в этой области. Его работа в качестве помощника Раиса Татарстана будет направлена на развитие стратегического диалога и сотрудничества с исламскими странами.