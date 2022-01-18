 Марата Салихова назначили мэром Деревни Универсиады
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Марата Салихова назначили мэром Деревни Универсиады

Ранее эту должность занимал Ильнур Рахимов, который возглавил музей-заповедник «Казанский Кремль».

Город
18 января 2022  17:39
Автор:
Роза Габитова

Новым мэром Деревни Универсиады стал Марат Салихов, который также возглавляет крытый плавательный бассейн «Буревестник» с 2012 года. Об этом сообщили в пресс-службе Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма.

Салихов родом из Нижнекамска. Он родился 21 марта в 1985 году. Отучился в Нижнекамском нефтехимическом колледже и Казанском государственном технологическом университете на инженера. Также повышал  квалификацию в Институте экономики, управления и права и Российском международном олимпийском университете.

Новый мэр пообещал повысить уровень обслуживания в студенческом кампусе.

Напомним, эту должность занимал Ильнур Рахимов, который занял место директора музея-заповедника «Казанский Кремль».

Ранее «КВ» сообщали, что у Казанского аграрного университета появится новое общежитие.

 

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