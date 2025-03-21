Мария Ерофеева из Набережных Челнов стала «Учителем года Татарстана»

Учитель русского языка и литературы школы №35 Набережных Челнов Мария Ерофеева одержала победу в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России 2025». Торжественная церемония награждения состоялась в казанском детском центре «Экият».

«Это неожиданно и очень ответственно. Теперь мне предстоит представлять не только свою школу и город, но и всю республику. Я горжусь, но и немного волнуюсь», – поделилась эмоциями Мария Ерофеева.

Педагог рассказала, что работает в школе уже шесть лет, а мечтала стать учителем с детства. «Я первый учитель в своей семье. Для меня это не просто профессия, а призвание. Победа в конкурсе подтверждает, что я на правильном пути», – отметила она.

Мария также поблагодарила своих учеников и выпускников за поддержку. «Они каждый день интересовались, как у меня дела, и очень переживали. Теперь я смогу вернуться к ним с радостной новостью о победе», – добавила она.

Конкурс проходил в несколько этапов: школьный и муниципальный этапы состоялись в ноябре – январе, а зональный – с 27 января по 20 февраля. В региональном этапе участвовали 40 педагогов из 29 муниципалитетов Татарстана. По итогам испытаний жюри выбрало 15 финалистов, из которых Мария Ерофеева стала лучшей.

Теперь ей предстоит представлять Татарстан на всероссийском этапе конкурса «Учитель года России 2025».