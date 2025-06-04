Машина провалилась под асфальт на улице Адоратского в Казани

Фото: телеграм-канал Водоканала Казани

На улице Адоратского, 31а в Казани произошел инцидент — в результате прорыва водопровода образовался провал грунта, в который угодил легковой автомобиль. Как сообщает пресс-служба МУП «Водоканал», авария произошла на участке магистрального водопровода диаметром 300 мм, проложенного в 1984 году на глубине более двух метров.

К ликвидации последствий привлечены 15 специалистов аварийной службы и 10 единиц спецтехники. В настоящее время место происшествия огорожено, пострадавших нет. По предварительным данным, это уже второй случай за сегодня — ранее утром на этом же месте под асфальт провалилась другая машина.

Специалисты проводят комплекс аварийно-восстановительных работ: откачку воды, земляные работы, после чего будет определен точный характер повреждения трубопровода. Как отмечают в «Водоканале», возраст коммуникаций (почти 40 лет) мог стать одной из причин аварии.

Движение на участке дороги временно ограничено. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты. Ориентировочные сроки восстановления покрытия и водоснабжения пока не сообщаются.